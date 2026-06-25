Barwy szczęścia. Te pary nie przetrwają w nowym sezonie? Ich związki zawisną na włosku - ZDJĘCIA

Karolina i Bruno. Nie dojdzie do legalizacji ślubu w Polsce?

Najwięcej emocji budzi małżeństwo Karoliny (Marta Dąbrowska) i Bruna (Lesław Żurek), zawarte w Las Vegas. Choć romantyczna ceremonia mogła wyglądać jak spełnienie marzeń, szybko okaże się, że wcale nie zamyka ona problemów, a jedynie je otwiera. Już przed wyjazdem Karolina wzbudzała wątpliwości swoim zachowaniem, a jej relacja z Justinem (Jasper Sołtysiewicz) była pełna napięć i niedopowiedzeń. Po powrocie do Polski sytuacja jeszcze się zaostrzy, Bruno zacznie podważać stabilność ich związku i zaproponuje intercyzę przy legalizacji małżeństwa. Ten ruch kompletnie zaskoczy Karolinę i doprowadzi do poważnego kryzysu. Do sprawy wtrąci się nawet Łukasz (Michał Rolnicki), który zauważy, że zachowanie Karoliny staje się coraz bardziej niepokojące. Bruno wreszcie odkryje prawdziwą twarz żony?

Ewa i Romeo. Szybki ślub nie da szczęścia

Choć Ewa (Gabriela Ziembicka i Romeo (Jacek Tyszkiewicz) zakończyli poprzedni sezon ślubem, ich relacja od samego początku nowego etapu nie wygląda tak, jak powinna. Ewa zacznie mieć poważne wątpliwości, czy decyzja o małżeństwie była słuszna. W rozmowie z przyjaciółką przyzna, że nie czuje się przy Romeo jak żona, że to nie jest prawdziwa rodzina. Co więcej, para nie będzie nawet mieszkała razem, co tylko pogłębi dystans między nimi.

Renata i Marcin. Walka z nałogiem niszczy relację

Trudna sytuacja dotknie także Renatę (Anna Mrozowska) i Marcina (Oskar Stoczyński). Problemy kobiety zaczęły się od nadużywania leków przeciwbólowych, które szybko przerodziły się w poważne uzależnienie. Konieczne było nawet leczenie w zamkniętym ośrodku. Choć Marcin próbuje ją wspierać i być przy niej w najtrudniejszych momentach, sytuacja wciąż wymyka się spod kontroli. Renata jest zagubiona, a jej stan psychiczny i emocjonalny sprawia, że przyszłość związku staje pod dużym znakiem zapytania. Możliwe, że uczucie nie wytrwa.

Ola i Justin. Brak zaufania

W relacji Oli (Michalina Robakiewicz) i Justina największym problemem okazuje się brak zaufania. Afera z nagraniem, na którym Justin rzekomo całuje Reginę (Kamila Kamińska), mocno nadszarpnęła ich więź. Choć chłopak próbuje wyjaśniać sytuację i zaprzecza, że wideo jest prawdziwe Ola nie potrafiła mu w pełni uwierzyć. W ich związku pojawiają się coraz większe zgrzyty, a brak pewności i niedopowiedzenia mogą sprawić, że relacja zostanie wystawiona na kolejne, jeszcze trudniejsze próby.