Barwy szczęścia. Tak Justin odzyska Olę w nowym sezonie! Po tym do niego wróci

Tak Justin będzie walczył o Olę w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach zdeterminowany Justin, zgodnie z finałowymi zapowiedziami, wciąż będzie walczył o powrót Oli. Zwłaszcza, że nie będzie chciał, aby kłamstwo Karoliny (Marta Dąbrowska) o jego rzekomej zdradzie z Reginą (Kamila Kamińska) zniszczyło ich związek. Tym bardziej, że z każdą chwilą będzie już coraz bardziej tęsknił za swoją ukochaną, która jeszcze wciąż do niego nie wróci po swojej wyprowadzce.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Skotnicki nie przestanie bombardować ukochanej kolejnymi wiadomości. Ale jedna z nich, jak podaje swiatseriali.interia.pl, zrobi na niej szczególne wrażenie.

- Wróć do domu, proszę - odczyta Ola.

Zamilska nieco zmięknie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Do tego stopnia, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Zamilska postanowi jeszcze raz szczerze porozmawiać na jego temat z Oliwką, która już wcześniej się za nim u niej wstawiła. Tyle tylko, że wówczas Olą targały silne emocje, a teraz, gdy te już opadną będzie zupełnie inaczej.

Szczególnie, gdy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej dziewczyna zda sobie sprawę, że naprawdę go kocha, o co otwarcie spyta ją Zbrowska. Jednak jednego nie będzie mogła przełknąć. A mianowicie tego, że nie będzie w stanie mu już więcej zaufać...

- Chciałabym mu wierzyć - przyzna jej Zamilska.

Ola da Justinowi jeszcze jedną szansę w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Oczywiście, w międzyczasie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Justin wciąż będzie robił wszystko, aby udowodnić swoją niewinność i w tym celu poprosi już o pomoc nawet Celinę (Orina Krajewska). Ale nie przestanie urabiać i samej Oli, która po kolejnej wiadomości i szczerej rozmowie z Oliwką w końcu do reszty zmięknie!

- Nie rezygnuj z nas - napisze Justin, po czym doda, że będzie walczył o nią do końca, bo tylko ona będzie się dla niego liczyć.

I wówczas w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Ola ugnie się na tyle, że w końcu będzie gotowa dać mu nie tylko kolejną szansę, ale także się z nim spotkać. Jednak to wcale nie sprawi, że jej obawy miną. A wręcz przeciwnie, bo wreszcie postanowi się z nimi podzielić i z nim. Ale on kolejny raz zapewni ją, że jest jedyną kobietą w jego życiu i inne się dla niego nie liczą. Czy wówczas uwierzy mu już na dobre? A może wciąż będzie żądać dowodów? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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