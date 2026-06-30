Barwy szczęścia. To łączy aktorów prywatnie. Dominika i Kępski dopiero teraz o tym mówią 

Co łączy aktorów z "Barw szczęścia"

Wyszło na jaw, że Karolina Chapko i Jakub Sokołowski znają się nie od dziś. W serialu aktorzy wcielają się w rolę Dominiki oraz Tomasza, ale nie mają ściśle powiązanych wątków. Inaczej bywa w życiu prywatnym, wspólne zdjęcie aktorów z planu wiele wyjaśniło.

Karolina Chapko i Jakub Sokołowski znają się nie od dziś

W roli czy prywatnie ? Znamy się już tyle lat, że trudno zliczyć. Plan @barwyszczescia.official to nie tylko nasze miejsce pracy, ale okazją do inspirujących spotkań rozmów bez końca ….Co powiecie na taki duet ? #serial#tv#backstege#friends

Jak się okazuje, aktorzy z "Barw szczęścia" doskonale się znają. Nie są dla siebie jedynie znajomymi z planu zdjęciowego serialu. Ich znajomość trwa o wiele dłużej. Sama Karolina Chapko wyznała, że znają się latami, co z pewnością pomaga w pracy nad serialem oraz budowaniu przyjemnej atmosfery.

Będą wspólne wątki Dominiki i Kępskiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Trzeba jednak zauważyć, że chociaż Karolina Chapko i Jakub Sokołowski doskonale znają się prywatnie, ich postaci nie mają ze sobą wiele wspólnego. Dominika i Kępski mają osobne wątki, a ich bohaterowie raczej nie wpływają na swoje losy. Jednak wiele może się zmienić w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach. Może wspólne zdjęcie to zapowiedź kolejnych zwrotów akcji? To wyjdzie na jaw niebawem.