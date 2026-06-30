Barwy szczęścia. To łączy aktorów prywatnie. Dominika i Kępski dopiero teraz o tym mówią 

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-06-30 9:19

Co łączy aktorów z "Barw szczęścia"? Chociaż Dominika i Kępski nie mają za wiele wspólnego w serialu, okazuje się, że Karolina Chapko oraz Jakub Sokołowski znają się nie od dziś. Niewiele osób może kojarzyć to, co ich łączy prywatnie. Gwiazdy hitu TVP spotkały się na planie, skąd wrzucili zdjęcie. Wymowny opis mówi wszystko.

Co łączy aktorów z "Barw szczęścia" 

Wyszło na jaw, że Karolina Chapko i Jakub Sokołowski znają się nie od dziś. W serialu aktorzy wcielają się w rolę Dominiki oraz Tomasza, ale nie mają ściśle powiązanych wątków. Inaczej bywa w życiu prywatnym, wspólne zdjęcie aktorów z planu wiele wyjaśniło. 

Karolina Chapko i Jakub Sokołowski znają się nie od dziś

W roli czy prywatnie ? Znamy się już tyle lat, że trudno zliczyć. Plan @barwyszczescia.official to nie tylko nasze miejsce pracy, ale okazją do inspirujących spotkań rozmów bez końca ….Co powiecie na taki duet ?

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Jak się okazuje, aktorzy z "Barw szczęścia" doskonale się znają. Nie są dla siebie jedynie znajomymi z planu zdjęciowego serialu. Ich znajomość trwa o wiele dłużej. Sama Karolina Chapko wyznała, że znają się latami, co z pewnością pomaga w pracy nad serialem oraz budowaniu przyjemnej atmosfery. 

Będą wspólne wątki Dominiki i Kępskiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Trzeba jednak zauważyć, że chociaż Karolina Chapko i Jakub Sokołowski doskonale znają się prywatnie, ich postaci nie mają ze sobą wiele wspólnego. Dominika i Kępski mają osobne wątki, a ich bohaterowie raczej nie wpływają na swoje losy. Jednak wiele może się zmienić w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach. Może wspólne zdjęcie to zapowiedź kolejnych zwrotów akcji? To wyjdzie na jaw niebawem. 

Barwy szczęścia. Niezwykła sesja aktorów do nowego sezonu. Tak wyglądała ich praca za kulisami