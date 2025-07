Barwy szczęścia. Tajemnica odejścia Klary. Po latach Hubert zabrał głos. Dlatego nie zastąpiła jej inna aktorka

Marek Molak pierwszy raz wypowiedział się na temat odejścia z serialu "Barwy szczęścia" Olgi Jankowskiej, która przez lata grała postać Klary Pyrki. Serialowy Hubert został sam z córką, bo była żona wyjechała do USA, by tam rozkręcać karierę pisarki. Nastąpił koniec małżeństwa Pyrków, a mała Marysia (Nina Szumowska) kursowała między rodzinnym domem, a wizytami u mamy. Teraz aktor z "Barw szczęścia" odniósł się do pytania o odejście Klary. Nawet widzowie są ciekawi, co tak naprawdę się wydarzyło i czy Klara mogłaby wrócić z nową twarzą?!