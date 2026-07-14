Barwy szczęścia. Szokujące kłamstwo Tomasza w nowym sezonie. Skłamie matce w żywe oczy 

Tomasz okłamie Wandę. Nie powie, co naprawdę dzieje się z Oliwką

W nowych odcinkach "Barw szczęścia" Wanda stanie przed ważną życiową decyzją. Jaworski (Jacek Kałucki) zaproponuje jej kandydowanie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej, ale kobieta będzie długo zastanawiać się, czy podjąć nowe wyzwanie. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, o swoich wątpliwościach porozmawia z Tomaszem. Syn doda jej odwagi i przekona, że warto zrobić coś dla siebie. To właśnie podczas tej rozmowy wydarzy się coś, czego Wanda zupełnie się nie spodziewa. Przecież jeszcze nie wie, że syn i Oliwka nie są razem.

Wanda będzie chciała pogodzić się z Oliwką. Tomasz ukryje prawdę

Zachęcona słowami syna Wanda uzna, że sama również powinna uporządkować swoje rodzinne relacje. Wpadnie na pomysł wspólnej kolacji z Tomaszem i Oliwką, licząc, że uda się jeszcze bardziej zacieśnić więzi z przyszłą synową. Nie będzie miała jednak pojęcia, że plany, które snuje, od dawna są już nieaktualne. Tomasz nie przyzna się, że Oliwka wyprowadziła się od niego, a ich związek znalazł się w głębokim kryzysie. Zamiast powiedzieć matce prawdę, zacznie wymyślać kolejne wymówki, by uniknąć spotkania. W ten sposób okłamie Wandę w żywe oczy, nie chcąc dokładać jej kolejnych zmartwień.

Dlaczego Tomasz nie powie matce prawdy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Decyzja Tomasza nie będzie przypadkowa. Kępski uzna, że Wanda i tak ma teraz wystarczająco dużo na głowie. Jednocześnie będzie miał nadzieję, że sytuacja z Oliwką jeszcze się odwróci i nie będzie musiał nikomu tłumaczyć, dlaczego ich związek się rozpadł. Sekrety w "Barwach szczęścia" rzadko pozostają tajemnicą na długo. Choć Tomasz zrobi wszystko, by Wanda nie dowiedziała się o rozstaniu z Oliwką, ukrywanie prawdy może okazać się znacznie trudniejsze, niż przypuszcza. Czy matka odkryje, że syn świadomie ją oszukał? A może Tomasz sam zdecyduje się wyznać prawdę, zanim zrobi to ktoś inny?