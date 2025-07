Barwy szczęścia. Stosunki Józefiny z Natalią diametralnie się zmienią. Po tym, co zrobi dla Rawiczowej nie będzie mowy o niechęci?

Józefina zmieni stosunek do Natalii. Nie ma mowy o dalszym konflikcie

W nowym sezonie „Barw szczęścia” wiele się zmieni. Józefina będzie kontynuowała współpracę z Natalią, której zleciła wyciągnięcie jej z koszmarnej sytuacji finansowej. Oszustwo Andrzeja (Leon Charewicz) to jedno, ale Cezary nie ma przecież świadomości, że matka dała się podejść i zaciągnęła kilkumilionowy dług!

Józefina ma płacić do banku 40 tysięcy złotych co miesiąc jako ratę za wielki kredyt dla Andrzeja. Oszust zniknął, a pieniądze trzeba oddać. Rawiczowej nie stać na tak ogromną ratę, dlatego chce pomocy prawniczki. To Natalia zgodziła się reprezentować ją w tak ważnej sprawie.

Natalia uratuje Józefinę i zażegnają niechęć na dobre?

Nie da się ukryć, że panie za sobą nie przepadają. Rawiczowa od początku wolała Sofię (Valeria Gouliaeva) i życzyła sobie, by to właśnie ona została żoną Cezarego. Widzowie z pewnością pamiętają różne plany cwanej seniorki, która m.in. wykorzystała amnezję syna, by wmówić mu, że kocha Sofię. Mało tego, Rawiczowa chciała zagrać dzieckiem Sofii, by scalić Cezarego z niedoszłą żoną. Nawet pojawienie się na świecie małego Czarka (Tadeusz Łaczkowski) nie zmieniło uczuć mężczyzny do Natalii. To ją wybrał i poślubił.

Ta sprawa definitywnie zmieni bieg wydarzeń u Natalii i Józefiny

Jak wiadomo, Natalia podjęła się sprawy Józefiny. Za namową seniorki, nie powiedziała Cezaremu prawdy o długach jego matki. Józefina nie chce się „chwalić” tym, co nawyprawiała. Co prawda, to Andrzej ją omotał, ale niestety nie bardzo da się mu cokolwiek udowodnić. Póki co nawet nie wiadomo, gdzie jest!To już pewne, że stosunki Józefiny z Natalią zdecydowanie się ocieplą w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia” po wakacjach. Józefina potrzebuje pomocy synowej, więc będzie dla niej miła.