Barwy szczęścia. Start nowego sezonu już w sierpniu? Jeden wpis aktorki daje nadzieję

19. sezon „Barw szczęścia” ruszy jeszcze w sierpniu?

Przed widzami 19. sezon serialu „Barwy szczęścia”. Jak co roku, produkcja zniknęła na okres wakacji, który zazwyczaj owocuje intensywną pracą aktorów na planie. To właśnie latem powstają sceny, które fani widzą dopiero na jesień. Wątku ulubionych bohaterów są zawieszane na okres wakacji, a na ich kontynuację należy czekać aż do września.

No właśnie, a czy w tym roku będzie tak samo, jak rok wcześniej? Co z premierą 19. sezonu serialu? Przypomnijmy, że 18. sezon „Barw szczęścia” wystartował po wakacjach 2024 i był to dokładnie 2. września, poniedziałek.

Premiera nowych odcinków „Barw szczęścia” szybciej niż w poprzednim roku? Ten wpis aktorki budzi emocje

Na instagramowym profilu Anny Gzyry-Augustynowicz pojawiło się zdjęcie z planu „Barw szczęścia”, gdzie pozuje z serialowym narzeczonym. Ona i Marek Molak ogłosili nadchodzącą przerwę od pracy na planie. To zupełnie normalne, że aktorzy udają się na urlopy, by potem powrócić na plan i dograć dalsze sceny.

- W naszej kuchni jest dużo śmiechu 🤪💪🏻 Powoli kończymy ten sezon, ale wracamy już w sierpniu♥️ Jedno możemy obiecać - nowy sezon będzie wciągający, pełen emocji i niesamowicie barwny 🙌🏻♥️ - czytamy słowa aktorki.

I właśnie wzmianka o „powrocie w sierpniu” daje do myślenia.

Kiedy wystartuje najnowszy sezon „Barw szczęścia” po wakacjach 2025?

Ktoś mógłby pomylić słowa aktorki z powrotem na plan z faktycznym startem 19. sezonu. Anna Gzyra-Augustynowicz dała raczej znać widzom, że w sierpniu będzie z powrotem wcielała się w rolę Asi Sokalskiej. Prawdopodobnie ona i inne osoby z ekipy aktorów udają się na urlopy. Słowa gwiazdy nie oznaczają jednak, że nowy sezon „Barw szczęścia” wystartuje w sierpniu. Na dokładną datę powrotu ulubionych bohaterów jeszcze czekamy.