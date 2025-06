Barwy szczęścia. Ślub Kasi i Mariusza ucieszy Ksawerego! W końcu będzie miał pełną rodzinę

Barwy szczęścia po wakacjach. Cezary odkryje, o co naprawdę dzieje się z Józefiną po wykiwaniu przez Andrzeja. Nie chodzi o pieniądze - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, wydarzy się coś, co rozczuli nawet największych twardzieli. Kasia zaskoczy nie tylko Mariusza, ale przede wszystkim własnego syna Ksawerego! Po tym, jak chwilę temu z lodowatą pewnością odrzuciła oświadczyny, teraz z dumą założy na palec pierścionek zaręczynowy i powie "tak"! W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, emocje wezmą górę i to w najlepszym stylu! Mały Ksawcio nie będzie mógł się nacieszyć, że jego rodzina wreszcie się dopełni. A Mariusz? On dosłownie zaniemówi ze wzruszenia.

Ksawery w nowym sezonie "Barw szczęścia" od razu się domyśli!

W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, rano Kasia będzie jakby... inna. Weselsza, spokojniejsza, rozpromieniona. I Ksawery od razu to zauważy. Spojrzy na jej dłoń i momentalnie zrozumie, co się wydarzyło! "Czyli zostaniesz żoną Mariusza?" - zapyta z uśmiechem. Odpowiedź mamy rozweseli go tak bardzo, że od razu zacznie ciągnąć ją za język.

Kasia spojrzy mu prosto w oczy i szczerze wyzna, że nie zmieniła zdania, tylko... potrzebowała więcej czasu. Nie była gotowa. W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, dziecięca radość i dojrzałe uczucia stworzą mieszankę, od której widzowie nie oderwą wzroku.

Łukasz dowie się o ślubie Kasi i Mariusza od syna, ale co naprawdę poczuje?

Jeszcze tego samego dnia Ksawery podzieli się sensacją z Łukaszem! Bez ceregieli rzuci ojcu: "Mama bierze ślub." Łukasz nie zareaguje jak zazdrosny były, bo uśmiechnie się i powie "Cieszę się. A ty? Nie jest ci smutno?" Ale czy Łukasz naprawdę będzie tak spokojny, jak się wydaje? W nowym sezonie "Barwy szczęścia", po przerwie wakacyjnej, być może zobaczymy moment zawahania, lekki cień w oczach, który zdradzi więcej niż tysiąc słów. Bo choć jego związek z Kasią to przeszłość, to jednak nie taka, którą łatwo się zapomina…