Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Od tej rozmowy Kasi i Mariusza zależy czy będą wciąż razem. Padnie ważne pytanie - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "Barw szczęścia" Kasię (Katarzyna Glinka) i Mariusza (Rafał Cieszyński) czeka bardzo poważna rozmowa na temat przyszłości. Czy w ogóle chcą być jeszcze razem? Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach do Kasi dotrze, że chyba związek z Karpiukiem to nie jest to, czego szukała. Tak przynajmniej podsunie jej przyjaciel. Czy te myśli starczą do tego, by Kasia ukróciła relację z rolnikiem? Zobacz przejmującą rozmowę zakochanych w następnym sezonie "Barw szczęścia"!