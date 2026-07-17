Barwy szczęścia. Sergiusz znajdzie nową miłość? Blond piękność u jego boku to nie przypadek

Sergiusz wróci po trzech latach

Nowy sezon "Barw szczęścia" przyniesie długo wyczekiwany powrót Sergiusza (Mateusz Burdach), którego widzowie nie oglądali od 2023 roku. Kolega Justina (Jasper Sołtysiewicz) odegrał wtedy niezwykle ważną rolę w jego życiu. To właśnie Sergiusz ostrzegł go przed Mariką, dzięki czemu Kanadyjczyk uniknął zakażenia HIV. Później pomógł także doprowadzić kobietę przed wymiar sprawiedliwości, gdy wyszło na jaw, że celowo narażała kolejne osoby. Choć wcześniej relacje Sergiusza i Justina nie należały do najłatwiejszych, w decydującym momencie potrafili stanąć po tej samej stronie. Po zakończeniu tamtego wątku Sergiusz zniknął z serialu na trzy lata, dlatego jego niespodziewany powrót do nowych odcinków wzbudza dziś tak duże emocje wśród fanów.

Teraz bohater znów pojawi się na ekranie, ale już odmieniony. Zdjęcia z planu pokazują, że Sergiusz przejdzie wyraźną metamorfozę, a wszystko wskazuje na to, że jego powrót nie ograniczy się do krótkiego epizodu. W nowych odcinkach ponownie spotka się z Justinem i najprawdopodobniej będzie potrzebował także pomocy Natalii (Maria Dejmek).

Kim jest tajemnicza blondynka?

Kolejną zagadką stało się zdjęcie, na którym Mateusz Burdach pozuje z Józefiną Siwko. Aktorka jest dobrze znana widzom z produkcji "Morfeusz", "Papiery na szczęście", "Klangor", "Na Wspólnej" czy filmu "Psy 3. W imię zasad".

Na razie nie wiadomo, w jaką postać miałaby się wcielić. Czyżby nowej ukochanej Sergiusza?

Nowa ukochana Sergiusza?

Scenarzyści "Barw szczęścia" nie zdradzili jeszcze, jaki los czeka Sergiusza po powrocie. Jeśli jednak Józefina Siwko rzeczywiście dołączy do obsady, bardzo możliwe, że ich bohaterów połączy coś więcej niż przypadkowe spotkanie. Wprowadzenie nowej postaci mogłoby otworzyć przed Sergiuszem zupełnie nowy rozdział i pokazać, jak zmieniło się jego życie przez ostatnie lata. Na oficjalne potwierdzenie tej teorii trzeba jeszcze poczekać.

Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!