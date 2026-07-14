Barwy szczęścia. Renata odkryje zdradę Kodura w następnym sezonie! Zacznie szpiegować młodą policjantkę Darię

Czy Kodur zdradzi Renatę z Darią w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

Związek Renaty i Marcina Kodura w odcinkach "Barw szczęścia" od września zostanie wystawiony na ciężką próbę! Oddalą się od siebie jeszcze bardziej, a ona po zakończeniu leczenia w ośrodku odwykowym uzna, że wszystkiemu winna jest Daria, atrakcyjna posterunkowa, z którą Kodur jako dzielnicowy zaczął niedawno pracować na komisariacie policji. Czy podejrzenia Renaty co do zdrady Marcina się potwierdzą? Czy Kodur nawiąże romans ze swoją podwładną? Nic z tych rzeczy, bo dla niego liczy się tylko ukochana, a jednak jej obsesyjna zazdrość i podejrzliwość źle wpłyną na ich związek.

Nie przegap: Barwy szczęścia. Nowa twarz Kodura. To dla niej będzie wyglądał dużo młodziej - ZDJĘCIA

Renata zacznie szpiegować partnerkę Marcina w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

Na początku nowego sezonu "Barw szczęścia" Renata po wyjściu z odwyku podzieli się swoimi obawami z Dominiką (Karolina Chapko), a najbliższa przyjaciółka od razu wyprowadzi ją z błędu. Jak podaje portal światseriali.interia.pl Renata nie uwierzy jednak w zapewnienia Dominiki, że Marcina i Darię łączy tylko służbowa relacja, że widziała ich razem i nie dopatrzyła się niczego niepokojącego.

Ukochana Kodura w odcinkach "Barw szczęścia" zacznie przeglądać profil Darii w mediach społecznościowych, szukając dowodu na to, że Marcin jest dla niej kimś więcej niż tylko szefem.

- Coś ich łączy. Jestem tego pewna. Oddalił się ode mnie... - wyzna przyjaciółce.

Dominika zauważy, co łączy Kodura i Darię w następnym sezonie "Barw szczęścia"

Przypadek sprawi, że w jednym z odcinków "Barw szczęścia" we wrześniu Kodur i Daria przyjadą na interwencję do "Feel Good", kiedy jakiś wandal zniszczy sprayem szyby lokalu. Dominika przyjrzy się im dokładniej, ale będą zachowywali się bardzo profesjonalnie, jakby łączyła ich tylko praca.

- To była zwykła zawodowa relacja - oceni, ale nie uspokoi Renaty, która uroi sobie, że Marcin ją zdradza, a może nawet darzy Darię uczuciem!

- Nie obnosiłby się z tym przy tobie. Nie jest głupi...

Na nic się zdadzą tłumaczenia Dominiki w nowym sezonie "Barw szczęścia", że Marcin walczy o zdrowie Renaty i ich wspólną przyszłość, że kocha tylko ją i zależy mu, by wyszła z uzależnienia od leków.

- Może właśnie odpuścił? Może zmęczyła go już ta walka i szuka kogoś, z kim będzie łatwiej - ubzdura sobie Renata, która takim zachowaniem może stracić Marcina na zawsze.

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?

19