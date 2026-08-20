Barwy szczęścia po wakacjach. Oliwka i Ola znajdą wspólny język po nieudanych związkach! Wszystko przez Justina

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-20 9:39

W nowych odcinkach „Barw szczęścia” po wakacyjnej przerwie widzowie zobaczą szczerą rozmowę Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) i Oli (Michalina Robakiewicz). Kobiety, które niedawno zakończyły swoje związki, zaczną zwierzać się sobie z miłosnych rozczarowań. To właśnie wtedy Oliwka wróci wspomnieniami do krótkiego romansu z Justinem (Jasper Sołtysiewicz) i nie będzie miała o nim najlepszego zdania. Jej słowa mogą wpłynąć na decyzję Oli, która wciąż nie wie, czy dać byłemu partnerowi kolejną szansę. Jak zareaguje na romans Justina z Oliwką?

Oliwka i Ola zbliżą się do siebie po bolesnych rozstaniach

Po wakacjach w firmie O'Live pojawi się nowa współpraca między Oliwką i Olą. Szybko okaże się, że świetnie dogadują się nie tylko zawodowo. Podczas wybierania zdjęć do reklamy kremu rozmowa zejdzie na życie prywatne. Obie zgodnie stwierdzą, że znalezienie odpowiedniego partnera wcale nie jest łatwe. Ola przyzna, że Justin cały czas próbuje do niej wrócić.

- Chce się spotkać – powie koleżance, dodając, że nie ma pojęcia, o czym miałaby z nim rozmawiać.

Oliwka doradzi jej, by spokojnie przemyślała wszystkie argumenty i odpowiedziała sobie na najważniejsze pytanie – czy nadal go kocha.

Ola nie potrafi zapomnieć o Justinie

Choć Zamilska nie ukrywa, że nadal coś czuje do Justina, nie potrafi zapomnieć o tym, jak bardzo ją zranił.

- Nie wyobrażam sobie życia z lękiem, że może jednak mnie zdradził. To zatrułoby nasze życie – wyzna.

Na te słowa Oliwka odpowie tylko:

- Wiem, o czym mówisz... - powie, doskonale rozumiejąc jej obawy.

Chwilę później Ola przyzna jeszcze:

- Nie chcę, ale nie wiem, co zrobić - powie, gdy padnie pytanie, czy myśli o definitywnym zakończeniu tej relacji.

Oliwka przypomni sobie własny romans z Justinem

Rozmowa sprawi, że Oliwka wróci myślami do własnych doświadczeń z Justinem. Sama kiedyś dała się oczarować Skotnickiemu, ale szybko zrozumiała, że nie jest mężczyzną, z którym chciałaby wiązać przyszłość. Dlatego zakończyła tę znajomość i dziś nie ma złudzeń co do jego charakteru.

Tymczasem Justin nie zrezygnuje z walki o Olę. Wyśle jej kolejną wiadomość głosową, w której wyzna miłość i poprosi, by go nie przekreślała. Pozostanie jednak pytanie, czy szczera rozmowa z Oliwką i jej doświadczenia sprawią, że Ola ostatecznie zamknie ten rozdział swojego życia, czy mimo wszystko zdecyduje się jeszcze raz zaufać byłemu ukochanemu.

Oliwka ze smutkiem obejmuje Olę. O ich szczerej rozmowie w serialu Barwy szczęścia przeczytasz na SE Superseriale.
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