Barwy szczęścia po wakacjach. Cezary odkryje, o co naprawdę dzieje się z Józefiną po wykiwaniu przez Andrzeja. Nie chodzi o pieniądze - ZDJĘCIA

Cezary zauważy, że z Józefiną jest źle w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Raczej trudno się spodziewać wybuchów szczęścia i entuzjazmu, skoro Józefina została upokorzona i wykorzystana. Jeszcze w końcówce minionego sezonu "Barw szczęścia" Cezary wspierał mamę w zeznaniach, które ta złożyła przed Kodurem (Oskar Stoczyński). Sam komisarz dał Rawiczowi radę, by opiekować się seniorką. Może i Józefina udaje twardą, ale i ona ma swoje granice. Przecież została wykorzystana przez Andrzeja i pozostawiona ze wstydem i odwołanym weselem. To nie koniec, bo Zastoja, który tak naprawdę nazywa się Janusz Sikora, pozostawił długi... Rawiczowa wzięła kredyt w banku na pięć milionów złotych! W minionych odcinkach "Barw szczęścia" tylko Natalii (Maria Dejmek) przyznała się do wielkiej raty kredytu i poprosiła synową o pomoc. Przy okazji zakazała mówić o katastrofie finansowej Cezaremu...

Cezary odkryje, że nie o pieniądze chodzi

Zdradzamy, że już w 3203 odcinku "Barw szczęścia", czyli pierwszym po wakacyjnej przerwie, Cezary ani na chwilę nie zapomni o szokujących kłopotach matki. Natalia przedstawi mu fakty dotyczące Andrzeja.

- Zastoja to jest zawodowy oszust! - powie jasno Natalia w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach. To potwierdzi słowa Kodura, który także weźmie na celownik Andrzeja. Póki co był nieuchwytny.

Rawicz nie wie jeszcze o kolosalnym kredycie i nie wiadomo póki co, kiedy i w jaki sposób pozna prawdę o irracjonalnym długu. Wyczuje natomiast, że Józefinie nie chodzi tylko o pieniądze. Najbardziej zdradzona jest emocjonalnie...

- Ta cała sytuacja ją kompletnie rozbiła... Nawet nie chodzi o pieniądze - uzna Rawicz w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach. Czy wraz z Natalią i innymi bliskimi zdołają uratować Józefinę? To się jeszcze okaże, ale wszystko wskazuje na to, że wątek oszusta Andrzeja jeszcze trochę potrwa.