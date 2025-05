Barwy szczęścia po wakacjach. Borys odkryje, że Kasia nie chce być z Mariuszem! Nie czuje tej relacji - ZDJĘCIA

Problemy Kasi i Mariusz narosną w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

Związek Kasi i Mariusza stanie pod dużym znakiem zapytania. Nieudane zaręczyny i odrzucenie oświadczyn przez Górkę sprawią, że atmosfera między zakochanymi zgęstnieje. Mało tego, do Kasi nie trafią żadne argumenty Karpiuka, który jeszcze przed zakończeniem obecnie emitowanego sezonu serialu nie przestanie naciskać na ślub. To nie sprawi, że Górka nagle zapragnie trzeciego męża!

Borys zauważy, że Kasia nie chce być z Mariuszem!

Zdradzamy, że w 3203 odcinku "Barw szczęścia", pierwszym po przerwie wakacyjnej 2025, Kasia uda się na rozmowę z Borysem. Przyjaciel nie raz doradzał jej w problemach, a tym razem zauważy coś mocno niepokojącego.

- Mariusz mi się oświadczył... Ja już miałam dwóch mężów - powie niezadowolona Górka w rozmowie z Grzelakiem.

- Nie jesteś w tej relacji na sto procent, może Mariusz to czuje - chłodno oceni Borys w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach.

Chociaż słowa Grzelaka nie będą przyjemne, do Kasi dotrze, że bardzo możliwe, że przyjaciel ma rację! Aż spuści wzrok z rozmówcy, bo zacznie sobie uświadamiać, że może w słowach Borysa jest sporo prawdy...

Kasia rozstanie się z Mariuszem w "Barwach szczęścia" po wakacjach?

Zdradzamy, że Kasia na poważnie siądzie do rozmowy z ukochanym. Czy powie mu, że jednak nie czuje tego, co na początku myślała?

- Co z tym zrobimy? - zapyta Mariusz w 3202 odcinku "Barw szczęścia".

Jaka będzie odpowiedź Górki? Czy rozmowa z Borysem przekona ją, że może faktycznie relacja z Mariuszem to nie jest to, czego oczekuje od życia i czas się wycofać? To wszystko okaże się dopiero w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej 2025.