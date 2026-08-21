Barwy szczęścia. Ona będzie nową rywalką Kasi! Syn zabił jej męża, a teraz Szymańska weźmie się za Mariusza w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Czy Szymańska zakocha się w Mariuszu w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Ostatki w Brzezinach w 3393 odcinku "Barw szczęścia" nowego sezonu będą dla Szymańskiej okazji, żeby pierwszy raz po tragicznej śmierci męża, Szymańskiego (Jacek Grondowy), którego zabił ich syn Leszek (Maciej Czerklański), wyjść do ludzi i pokazać się z innej strony niż do tej pory była znana. Na imprezę w strażackiej remizie Szymańska przyjdzie wystrojona jak na bal. I pochwali się całym Brzezinom, jaką przeszła metamorfozę.

Nie jest tajemnicą, że Krystyna przez lata przeżywała piekło u boku pijaka, który znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie! Niby przeżywała żałobę po mężu, ale tak naprawdę odetchnęła z ulgą, że syn uwolnił ją od tego potwora. Mimo że teraz młody Szymański siedzi w więzieniu za zabójstwo ojca, to Szymańska będzie mogła żyć, tak jak zawsze chciała.

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Zjawiskowa metamorfoza Szymańskiej w 3393 odcinku "Barw szczęścia"

W 3393 odcinku "Barw szczęścia" Kasia pierwsza zwróci uwagę na to, jak bardzo Szymańska się zmieniła. Elegancka sukienka, makijaż i nowa fryzura Krystyny zdziałają cuda. Jak podaje światseriali.interia.pl Szymańska podejdzie do Kasi i Mariusza, zwracając strażakowi uwagę, że na ostatkach niemal wszyscy mężczyźni są już pijani i trzeba pilnować, by nie doszło do jakiejś tragedii. Początkowo nie będzie nawet w nastroju na zabawę.

Wszystko się zmieni, kiedy w 3393 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zasugeruje Mariuszowi, że powinien zaprosić Szymańską do tańca. Ona nie będzie się chciała zgodzić, uznając, że nie wypada, skoro Karpiuk przyszedł na imprezę do remizy z narzeczoną.

Kasia popchnie Mariusza w ramiona Szymańskiej w 3393 odcinku "Barw szczęścia"

Kasia zażartuje, że może jej na moment "wypożyczyć" Mariusza, po czym niespodziewanie zaproponuje, by przeszły na ty. To ona w 3393 odcinku "barw szczęścia" popchnie narzeczonego w ramiona Szymańskiej.

- Dajmy już spokój z tym paniowianiem. Już chyba nie jestem tu obca - uśmiechnie się.

- My też na ty? - zapyta Mariusz, a Szymańska od razu się zgodzi.

Taniec Mariusza z Szymańską w 3393 odcinku "Barw szczęścia" nie wzbudzi wcale zazdrości Kasi, lecz od razu zauważy, że narzeczony wpadł w oko sąsiadce z Brzezin. Czy samotna Szymańska, która tyle przeszła przez męża pijaka, stanie się rywalką Kasi i zagrozi jej związkowi z Mariuszem? Czas pokaże.

Kiedy 3393 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2 po przerwie wakacyjnej?

Odcinek 3393 "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2. To będzie jeden z pierwszych odcinków nowego sezonu.

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