Barwy szczęścia, odcinek 3186: Tak syn zabił Szymańskiego! Podczas przesłuchania Leszek przyzna się do winy. Kulisy morderstwa w domu w Brzezinach - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3186 - czwartek, 8.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Aresztowanie młodego Szymańskiego w 3186 odcinku "Barw szczęścia" potwierdzi podejrzenia Majaka, że to Leszek zabił swojego ojca Kazimierza, że znalezione na ścianie w salonie ślady krwi należą do zmarłego pijaka z Brzezin! Policyjny technik odkryje w domu Szymańskich ślady po bójce, wskazujące na to, że w noc wypadku doszło tam do mrożących krew w żyłach scen.

Po zatrzymaniu Leszek w 3186 odcinku "Barw szczęścia" będzie brnął w zaparte, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią ojca, że to Kasia Sadowska go zabiła! Ale Majak już nie uwierzy w taką wersję wydarzeń feralnej nocy, gdy doszło do wypadku.

Szokujący finał przesłuchania syna Szymańskiego w 3186 odcinku "Barw szczęścia"

Barwy szczęścia. To on zabił Szymańskiego! Kulisy zbrodni w domu w Brzezinach

- Ja się do niczego nie przyznaję! - Na ścianie w waszym domu była krew. Pobraliśmy próbki. Laboratorium w badaniu DNA wykaże, czy to była krew twojego ojca. - Nie będę z wami gadał bez adwokata! - W takim razie tylko słuchaj. Przejrzeliśmy ponownie wyniki sekcji twojego ojca. Drobiny tynku, które znaleziono we włosach, a które wcześniej uznano za zabrudzenie są teraz porównywane z materiałem pobranym ze ściany. Założę się, że będziemy mieć zgodność - stwierdzi Majak. - Ona potrąciła go samochodem... - Ale uraz czaszki, który finalnie spowodował śmierć, w tym świetle wydaje się mieć zupełnie inną przyczynę... Mocne uderzenie głową o ścianę...

Młody Szymański w 3186 odcinku "Barw szczęścia" zostanie oskarżony o zabójstwo ojca?

Syn Szymańskiego w 3186 odcinku "Barw szczęścia" zmieni ton, gdy Majak wyjaśni mu, że różnica między zabójstwem z premedytacją, a nieumyślnym spowodowaniem śmierci, liczona jest w latach więzienia, że teraz wszystko zależy od niego.

Tak Szymański zabił ojca! Zeznania Leszka w 3186 odcinku "Barw szczęścia" ujawnią szczegóły zbrodni

- Ale jeśli ktoś, nie mówię, że ja, zrobił coś nieumyślnie, to też może nie chcieć zeznawać... - Niby tak, ale to budzi podejrzenia, że taki człowiek, nie mówię, że ty, nie ma nic na swoją obronę. Prokurator i sąd też będą to tak interpretować. Dobra, jak nie masz mi nic do powiedzenia, nie będziemy tak siedzieć i się na siebie patrzeć... - Dobra, powiem jak to było... Tamtej nocy ojciec wrócił do domu na ostrej bani. Był brudny, pijany, zły. Darł się, żeby dać mu wódki. Zaczął startować z łapami do matki. Ojciec spał jeszcze, a matka poszła na targ... - zezna Leszek, który w 3186 odcinku "Barw szczęścia" ujawni kulisy morderstwa.

Młody Szymański w 3186 odcinku "Barw szczęścia" opowie Majakowi, jak o poranku skacowany ojciec rzucił się na niego, bo nie chciał mu kupić piwa. Wyrwał mu z ręki pada do kontroli, a ten w rewanżu popchnął go mocno na ścianę. Szymański uderzył tak mocno, że z głowy polała się krew. Leszek usunął wszelkie ślady przed powrotem matki.

- Zabiłeś go?- Oddychał, przeniosłem go na łóżko, a później zacząłem zmywać te plamy...

W 3186 odcinku "Barw szczęścia" aresztowany Szymański zezna Majakowi, że jego matka, Szymańska (Agata Pruchniewska) znalazła później martwego Kazimierza w łóżku.