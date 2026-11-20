Bezwzględna Karolina poda Brunowi leki usypiające w 3455 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3455 odcinku „Barw szczęścia” Bruno wstanie z potwornym bólem brzucha, ale nie tylko, bo szybko wyjdzie na jaw, że ma także i gorączkę. Czy będzie to dziełem przypadku? A może zaplanowanej akcji jego żony, aby mogła ona z powrotem wrócić do jego hotelu? Tym bardziej, że po zawieszeniu, to ona będzie serwować mu posiłki, więc wszystko będzie możliwe.

Zwłaszcza, że w 3455 odcinku „Barw szczęścia” Karolina absolutnie nie zgodzi się, aby Bruno poszedł w takim stanie do pracy. Ale oczywiście Stański się na to nie zgodzi, w związku z czym, jak podaje swiatseriali.interia.pl, jego żona posunie do bardziej radykalnych kroków, aby mąż nie miał już wyjścia i jednak został w łóżku w domu.

- Nic mi nie jest… Mam pilne sprawy do załatwienia z Justinem – zdąży tylko powiedzieć Bruno przed podaniem przez Karolinę rumianku z kroplami żołądkowymi, po zażyciu których Stański od razu uśnie jak dziecko.

Stańska wróci do hotelu męża w 3455 odcinku „Barw szczęścia”!

Wtedy w 3455 odcinku „Barw szczęścia” Stańska zabierze mu telefon, aby nikt przypadkiem go nie obudził, po czym sama uda się do jego hotelu. Na miejscu Kajtek (Jakub Dmochowski) będzie akurat omawiał ważne sprawy z Justinem (Jasper Sołtysiewicz), gdy w drzwiach obaj niespodziewanie zauważą Karolinę, wchodzącą do środka pewnym krokiem, co mocno ich zdziwi.

- Co ty tu robisz? I gdzie jest Bruno? – spyta ją Kajtek.

- Musiał niestety zostać w domu... Ja go dzisiaj zastępuję - uśmiechnie się Karolina, po czym się odwróci i ruszy do jego gabinetu.

Tyle tylko, że w 3455 odcinku „Barw szczęścia” Justin wcale nie będzie miał zamiaru pracować z Karoliną. Jednak nie będzie miał wyboru, bo Bruna nie będzie, a Stańska szybko przywoła go do siebie, gdzie po tym wszystkim nieoczekiwanie go pochwali i zleci mu zajęcie się kolejnym zleceniem od ważnego klienta.

- Nie zamierzam pracować z Karoliną po tych wszystkich świństwach, które mi zrobiła – powie Kajtkowi, Justin.

- Chyba nie masz wyjścia – uzna Cieślak.

- Wiem, że jeśli chodzi o hotel, można ci ufać – pochwali go Stańska.

Stański odkryje, co zrobiła jego żona w 3455 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale Justinowi w 3455 odcinku „Barw szczęścia” od razu wyda się to dziwne. Do tego stopnia, ze zacznie się poważnie niepokoić o Bruna, z którym niezwłocznie postanowi się skontaktować. Zwłaszcza, że nie będzie świadomy, że telefon Stańskiego ma właśnie Karolina, która po odczytaniu jego wiadomości, od razu zacznie z niego kpić.

- Bruno bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że nie chce tu Karoliny. Więc albo jest umierający, albo coś tu jest nie tak – powie Kajtkowi.

- Nie masz się komu poskarżyć? Biedactwo… - wyśmieje go Karolina.

Aż w końcu w 3455 odcinku „Barw szczęścia” Bruno się obudzi, jednak wciąż będzie pogrążony w letargu od środków, które podała mu żona. Oczywiście, do tego czasu Karolina, jak gdyby nic się nie stało, zdąży wrócić do domu, ale w końcu Stański odkryje prawdę, gdy odnajdzie w jej rzeczach leki, które mu podała i jej tego nie daruje!

- Spałem cały dzień? – spyta ledwo żywy Bruno.

- I bardzo dobrze. Sen to najlepsze lekarstwo. Jutro obudzisz się już zupełne zdrowy – uzna Karolina.

- Co ty knujesz? – spyta ją po czasie mąż, który ostro się wścieknie, gdy w końcu ją zdemaskuje.

Kiedy 3455 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3455 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 4 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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