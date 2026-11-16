Barwy szczęścia, odcinek 3451: Wyrachowana Karolina zaszantażuje Bruna! Wykorzysta bogatego klienta – ZDJĘCIA

Bruno utrudni Karolinie znalezienie nowej pracy w 3451 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3451 odcinku „Barw szczęścia” Karolinie wciąż nie uda się znaleźć nowej pracy po zawieszeniu i odsunięciu od swoich obowiązków w hotelu Stańskich. Do tego stopnia, że zacznie podejrzewać, że Bruno ma w tym swój udział, co otwarcie mu wytknie.

- Masz z tym coś wspólnego? Nie dzwonili do ciebie po referencje? Rozesłałam przeszło dwadzieścia życiorysów. A wszyscy odpisują mi w jednym tonie - widzą mnie raczej na recepcji niż na fotelu menadżera – pożali mu się żona, cytowana przez swiatseriali.interia.pl, a gdy jej mąż zacznie kpić, że jej nowi potencjalni najwidoczniej nie znają się na ludziach, to już zyska pewność - Ciebie cieszą moje porażki?

W tym momencie w 3451 odcinku „Barw szczęścia” Bruno otwarcie przyzna, że faktycznie jest zadowolony z tego, że Karolina nie może znaleźć nowej pracy. Tym bardziej, że będzie miał w tym swój cel, gdyż sam będzie znał ją najlepiej.

- Nie chcę, żebyś mi robiła konkurencję. Jesteś najlepsza – przyzna Bruno.

- Ale wolisz Justina – zauważy Stańska.

- Skądże. Jestem tradycjonalistą. Uwielbiam kobiety – zaśmieje się Stański.

Stańska znajdzie dla siebie szansę na powrót do hotelu w 3451 odcinku „Barw szczęścia”!

Tyle tylko, że Karolinie w 3451 odcinku „Barw szczęścia” wcale nie będzie do śmiechu. Wówczas Stańska spróbuje jeszcze raz przekonać męża, aby pozwolił jej wrócić do hotelu, ale on stanowczo się na to nie zgodzi.

- Bardzo bym chciał, kochanie... Ale wtedy bym stracił domowe obiady – Bruno nie przestanie żartować, po czym w końcu spoważnieje i postawi sprawę jasno - Grałaś nie fair… Nie możemy pracować razem…

Jednak w 3451 odcinku „Barw szczęścia” Stańska szybko znajdzie sposób, aby mąż jednak zmienił zdanie. Zwłaszcza, gdy skontaktuje się z nią jeden z najlepszych klientów hotelu. Bolewsławski poprosi ją o zorganizowanie w hotelu spotkania biznesowego i gali sukien ślubnych, na co ona oczywiście się zgodzi , widząc w tym i swoją szansę na powrót do hotelu.

- Nikt inny mi tego tak jak pani nie zorganizuje – uzna Bolesławski.

Stański nie zgodzi się na powrót żony w 3451 odcinku „Barw szczęścia”!

Tuż po rozmowie z Bolesławskim w 3451 odcinku „Barw szczęścia” Karolina wróci do hotelu i uda się wprost do gabinetu męża, gdzie rozsiądzie się przy swoim dawnym stanowisku pracy i opowie mu o propozycji Boleslawskiego. Oczywiście, Stański od razu zechce przejąć vent, ale jego żona stanowczo się na to nie zgodzi i to ona zacznie dyktować mu warunki, czym już wyprowadzi go z równowagi. Ale ona wcale nie odpuści!

- Jeśli liczysz na to, że tupetem skruszysz moje weto, to nic z tego – powie stanowczo Stański.

- Dzwonił Bolesławski. Chce pracować tylko ze mną. W planach ma konferencję biznesową, a potem duży, medialny event... - zacznie Stańska, ale mąż nawet nie pozwoli jej dokończyć zdania - Nie rozpędzaj się. Sam pogadam z Bolesławskim.

- To zrobię mu ten event. Albo u ciebie, albo u kogoś innego. To tylko biznes... Albo robimy go razem, albo idę gdzie indziej – zapowie mu żona, czym aż rozzłości swojego męża.

- Szantażujesz mnie. Nie boisz się, że pogrywając w ten sposób, zniszczysz nasze małżeństwo? – spyta ją Bruno.

- Czyżbyś nie znał własnej żony? Ja się niczego nie boję - odpowie mu Karolina.

W 3451 odcinku „Barw szczęścia” Bruno zda sobie sprawę, że nie wygra z żoną. Jednak nie będzie widział szans na ich dalszą współpracę, w związku z czym zaproponuje jej nieco inny układ. Ale Karolina wcale na niego nie pójdzie!

- Jak mielibyśmy razem pracować? Już ci nie ufam po tej aferze – przypomni jej Bruno.

- Ja też ci nie ufam, odkąd zobaczyłam intercyzę – odgryzie mu się Karolina, po czym zarządzi remis i uzna, że nie pozostaje im już teraz nic innego, jak znów grać razem do innej bramki. Ale Bruno będzie widział to inaczej.

- Możesz jeszcze przez jakiś czas posiedzieć na ławce rezerwowych. Będę cię utrzymywał - zaproponuje jej mąż.

- Nie nadaję się na utrzymankę – zakończy stanowczo Stańska.

Kiedy 3451 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3451 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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