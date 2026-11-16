Barwy szczęścia, odcinek 3451: Wyrachowana Karolina zaszantażuje Bruna! Wykorzysta bogatego klienta – ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-11-16 12:51

W 3451 odcinku „Barw szczęścia” wyrachowana Karolina (Marta Dąbrowska) nie cofnie się przed niczym, aby tylko Bruno (Lesław Żurek) zgodził się na jej powrót do hotelu. Stańska posunie się już nawet do szantażu, gdy jej mąż oczywiście się na to nie zgodzi. W 3451 odcinku „Barw szczęścia” Stański będzie zszokowany groźbami żony i nie pozwoli sobie tak z nim pogrywać. Ale ukochana wcale się go nie przestraszy! A wręcz przeciwnie! Do czego się posunie tym razem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Bruno utrudni Karolinie znalezienie nowej pracy w 3451 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3451 odcinku „Barw szczęścia” Karolinie wciąż nie uda się znaleźć nowej pracy po zawieszeniu i odsunięciu od swoich obowiązków w hotelu Stańskich. Do tego stopnia, że zacznie podejrzewać, że Bruno ma w tym swój udział, co otwarcie mu wytknie.

- Masz z tym coś wspólnego? Nie dzwonili do ciebie po referencje? Rozesłałam przeszło dwadzieścia życiorysów. A wszyscy odpisują mi w jednym tonie - widzą mnie raczej na recepcji niż na fotelu menadżera – pożali mu się żona, cytowana przez swiatseriali.interia.pl, a gdy jej mąż zacznie kpić, że jej nowi potencjalni najwidoczniej nie znają się na ludziach, to już zyska pewność - Ciebie cieszą moje porażki?

W tym momencie w 3451 odcinku „Barw szczęścia” Bruno otwarcie przyzna, że faktycznie jest zadowolony z tego, że Karolina nie może znaleźć nowej pracy. Tym bardziej, że będzie miał w tym swój cel, gdyż sam będzie znał ją najlepiej.

- Nie chcę, żebyś mi robiła konkurencję. Jesteś najlepsza – przyzna Bruno.

- Ale wolisz Justina – zauważy Stańska.

- Skądże. Jestem tradycjonalistą. Uwielbiam kobiety – zaśmieje się Stański.

Stańska znajdzie dla siebie szansę na powrót do hotelu w 3451 odcinku „Barw szczęścia”!

Tyle tylko, że Karolinie w 3451 odcinku „Barw szczęścia” wcale nie będzie do śmiechu. Wówczas Stańska spróbuje jeszcze raz przekonać męża, aby pozwolił jej wrócić do hotelu, ale on stanowczo się na to nie zgodzi.

- Bardzo bym chciał, kochanie... Ale wtedy bym stracił domowe obiady – Bruno nie przestanie żartować, po czym w końcu spoważnieje i postawi sprawę jasno - Grałaś nie fair… Nie możemy pracować razem…

Jednak w 3451 odcinku „Barw szczęścia” Stańska szybko znajdzie sposób, aby mąż jednak zmienił zdanie. Zwłaszcza, gdy skontaktuje się z nią jeden z najlepszych klientów hotelu. Bolewsławski poprosi ją o zorganizowanie w hotelu spotkania biznesowego i gali sukien ślubnych, na co ona oczywiście się zgodzi , widząc w tym i swoją szansę na powrót do hotelu.

- Nikt inny mi tego tak jak pani nie zorganizuje – uzna Bolesławski.

Stański nie zgodzi się na powrót żony w 3451 odcinku „Barw szczęścia”!

Tuż po rozmowie z Bolesławskim w 3451 odcinku „Barw szczęścia” Karolina wróci do hotelu i uda się wprost do gabinetu męża, gdzie rozsiądzie się przy swoim dawnym stanowisku pracy i opowie mu o propozycji Boleslawskiego. Oczywiście, Stański od razu zechce przejąć vent, ale jego żona stanowczo się na to nie zgodzi i to ona zacznie dyktować mu warunki, czym już wyprowadzi go z równowagi. Ale ona wcale nie odpuści!

- Jeśli liczysz na to, że tupetem skruszysz moje weto, to nic z tego – powie stanowczo Stański.

- Dzwonił Bolesławski. Chce pracować tylko ze mną. W planach ma konferencję biznesową, a potem duży, medialny event... - zacznie Stańska, ale mąż nawet nie pozwoli jej dokończyć zdania - Nie rozpędzaj się. Sam pogadam z Bolesławskim.

- To zrobię mu ten event. Albo u ciebie, albo u kogoś innego. To tylko biznes... Albo robimy go razem, albo idę gdzie indziej – zapowie mu żona, czym aż rozzłości swojego męża.

- Szantażujesz mnie. Nie boisz się, że pogrywając w ten sposób, zniszczysz nasze małżeństwo? – spyta ją Bruno.

- Czyżbyś nie znał własnej żony? Ja się niczego nie boję - odpowie mu Karolina.

W 3451 odcinku „Barw szczęścia” Bruno zda sobie sprawę, że nie wygra z żoną. Jednak nie będzie widział szans na ich dalszą współpracę, w związku z czym zaproponuje jej nieco inny układ. Ale Karolina wcale na niego nie pójdzie!

- Jak mielibyśmy razem pracować? Już ci nie ufam po tej aferze – przypomni jej Bruno.

- Ja też ci nie ufam, odkąd zobaczyłam intercyzę – odgryzie mu się Karolina, po czym zarządzi remis i uzna, że nie pozostaje im już teraz nic innego, jak znów grać razem do innej bramki. Ale Bruno będzie widział to inaczej.

- Możesz jeszcze przez jakiś czas posiedzieć na ławce rezerwowych. Będę cię utrzymywał - zaproponuje jej mąż.

- Nie nadaję się na utrzymankę – zakończy stanowczo Stańska.

Kiedy 3451 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3451 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Karolina i Bruno Stańscy rozmawiają w kuchni. O szantażu i ich trudnej relacji przeczytasz na SE Superseriale.
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