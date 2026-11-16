Barwy szczęścia, odcinek 3455: Karolina wykorzysta chorobę Bruna! Tak przejmie rządy w jego hotelu – ZDJĘCIA

Bruno nagle zachoruje w 3455 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3455 odcinku „Barw szczęścia” Bruno niespodziewanie zachoruje, co stanie się ogromną szansą dla Karoliny. Tym bardziej, że Stański będzie miał gorączkę, przez co nie będzie czuł się na siłach, aby iść do pracy. Biznesmen zdecyduje się zostać w łóżku w domu, gdzie dla pozorów czule zaopiekuje się nim żona. Ale tylko po to, aby uśpić jego czujność.

Wszystko przez to, że do 3455 odcinka „Barw szczęścia” Stański nie zgodzi się na powrót żony do hotelu. Bruno nie ulegnie nawet szantażowi Karolinie co do organizacji przez nią eventu bogatego klienta Bolesławskiego, z którym finalnie sam zdoła się dogadać, co doprowadzi już Stańską do wściekłości. Ale tylko do czasu!

Manipulantka Karolina wróci do hotelu pod nieobecność chorego męża w 3455 odcinku „Barw szczęścia”!

Szczególnie, że w 3455 odcinku „Barw szczęścia” w jego chorobie zobaczy swoją szansę. Dlatego najpierw uda zatroskaną żonę, aby uśpić czujność męża i pod jego nieobecność w końcu wrócić do jego hotelu i znów sprawować w nim swoje rządy. Jednak wcale nie na długo!

Zwłaszcza, że już w 3456 odcinku „Barw szczęścia” Bruno wróci nie tylko do zdrowia, ale i do pracy w hotelu po krótkiej nieobecności. Wówczas Stański odkryje, że jego obowiązki przejęła żona i mocno się wścieknie, bo nie dość, że wcale nie zgodzi się na jej powrót do hotelu, to jeszcze wcale nie będzie prosił ją o zastępstwo. I oczywiście jej tego nie odpuści, bo po raz kolejny zadziała za jego plecami, co tylko powiększy jego brak zaufania.

Stański wścieknie się na żonę w 3456 odcinku „Barw szczęścia”!

Do tego stopnia, że w 3457 odcinku „Barw szczęścia” kryzys małżeński u Stańskich już sięgnie zenitu. Aż w końcu pierwszy raz z ust jednego z małżonków padnie słowo o rozwodzie. Czy zatem Bruno i Karolina faktycznie się rozwiodą? Czy to będzie już ich koniec?

Tym bardziej, gdy w 3457 odcinku „Barw szczęścia” Karolina postanowi w końcu utworzyć własny biznes i zabrać mężowi najlepszego klienta, gdy ten zgodzi się na jej powrót jedynie na recepcję, co będzie jej urągać. Szczególnie, że wcześniej była już przecież menadżerką, co oznaczałoby jej degradację i to jeszcze na korzyść znienawidzonego przez nią Justina (Jasper Sołtysiewicz).

Kiedy 3455 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3455 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 4 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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