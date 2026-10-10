Barwy szczęścia, odcinek 3435: Adam nie wyprowadzi się od Pyrków?! Wyjawi, czego naprawdę boi się w związku z Lucyną

Hubert i Asia w 3435 odcinku "Barw szczęścia" będą chcieli pozbyć się Adama z domu

W 3435 odcinku "Barw szczęścia" Pyrkowie ponownie spróbują znaleźć rozwiązanie problemu, który od wielu tygodni niszczy ich rodzinne życie. Odkąd Adam zamieszkał na Zacisznej, w domu właściwie nie ma spokoju. Mężczyzna pojawił się tam nieprzypadkowo. To Lucyna przyprowadziła go jako nowego lokatora, a wcześniej Pyrkowie odkryli, że seniorka działa wspólnie z Wilkiem (Adam Szczyszczaj) przeciwko ich rodzinie. Hubert mimo wszystko długo próbował traktować Adama jak człowieka potrzebującego pomocy. Namawiał go do leczenia. Próbował znaleźć mu zajęcie. Znosił kolejne problemy. Tyle że sytuacja stopniowo zaczęła wymykać się spod kontroli. Adam odmawiał terapii, twierdząc, że nie jest uzależniony. Później jego znajomi przynosili do domu Pyrków narkotyki, on sam zachowywał się coraz bardziej nieprzewidywalnie, a życie całej rodziny zaczęło podporządkowywać się jego nałogowi.

W 3433 odcinku sytuacja stanie się jeszcze groźniejsza. Adam nie będzie mógł znaleźć metadonu, zacznie tracić nad sobą kontrolę i znajdzie się o krok od ponownego sięgnięcia po narkotyki. Pyrkowie będą przerażeni jego zachowaniem. Nic dziwnego, że w 3435 odcinku "Barw szczęścia" Hubert i Asia postawią sprawę jasno. Adam potrzebuje zamkniętego ośrodka terapii uzależnień.Mężczyzna jednak kolejny raz odmówi leczenia. Tym razem poda zupełnie inny powód. W 3435 odcinku "Barw szczęścia" Pyrkowie nie odpuszczą i ponownie spróbują nakłonić lokatora do terapii...

Adam uświadomi Huberta i Asię w 3435 odcinku "Barw szczęścia", że musi u nich zostać

Na pierwszy rzut oka może wyglądać to jak zwykły upór uzależnionego człowieka, który nadal nie chce podjąć leczenia. Tym razem jednak w 3435 odcinku "Barw szczęścia" mężczyzna zwróci uwagę Pyrków na coś, o czym sami najwyraźniej nie pomyśleli. Jego wyprowadzka wcale nie musi oznaczać, że Lucyna odpuści. Wręcz przeciwnie. Adam przypomni im, kto tak naprawdę umieścił go w tym domu.

Jeżeli trafi do ośrodka i zwolni zajmowane miejsce, Lucyna może wykorzystać sytuację do kolejnego ataku na Pyrków. Oficjalne streszczenie 3435 odcinka zapowiada wprost, że Adam ostrzeże Huberta i Asię przed możliwością sprowadzenia przez seniorkę „kogoś znacznie gorszego”. I nagle Pyrkowie znajdą się w wyjątkowo absurdalnej sytuacji. Człowiek, którego od tygodni chcą usunąć z domu, może okazać się mniejszym problemem niż ten, kto pojawiłby się po nim.

Adam w 3435 odcinku "Barw szczęścia" naprawdę będzie bał się Lucyny?

W 3435 odcinku "Barw szczęścia" słowa Adama pokażą też, że mężczyzna doskonale zdaje sobie sprawę z tego, do czego zdolna jest Lucyna. Seniorka od początku nie sprowadziła go do domu z dobrego serca. Adam był elementem jej rozgrywki przeciwko Pyrkom. Wcześniej razem z Wilkiem podejmowała kolejne działania, które miały uprzykrzyć rodzinie życie i zmusić ją do opuszczenia domu. Oficjalne streszczenia przypominały nawet, że Wilk naciskał na Lucynę, aby doprowadziła na posesji Pyrków do kolejnego pożaru.

Adam może więc świetnie rozumieć mechanizm tej intrygi. Wie, że nie jest niezastąpiony. Jeśli przestanie być Lucynie potrzebny, seniorka może po prostu znaleźć następnego człowieka, który utrudni Pyrkom życie. W 3435 odcinku "Barw szczęścia" jego ostrzeżenie zabrzmi więc wyjątkowo poważnie. Adam da Hubertowi i Asi do zrozumienia, że jeśli pozbędą się go z domu, mogą wcale nie poczuć ulgi.

Kiedy 3435 odcinek "Barw szczęścia"?

3435 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.