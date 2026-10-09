Barwy szczęścia, odcinek 3416: Hubert i Asia rozstaną się przez Adama?! Ta kłótnia może przekreślić wszystko - ZDJĘCIA

Adam w 3416 odcinku "Barw szczęścia" kompletnie zburzy spokój w domu Pyrków

W 3416 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nadal będzie próbował radzić sobie z problemem, który sprowadziła na jego rodzinę Lucyna (Grażyna Zielińska). To właśnie za jej sprawą Adam znalazł się w domu Pyrków, choć od początku było jasne, że mężczyzna zmaga się z uzależnieniem i potrzebuje profesjonalnego leczenia. Hubert będzie próbował dać mu szansę. Problem w tym, że Adam nie będzie chciał podporządkować się zasadom.

Już wcześniej odmówi terapii, przekonując, że wcale nie ma poważnego problemu z narkotykami. Później do domu Pyrków przyjdą jego znajomi i przyniosą ze sobą marihuanę. Hubert wyrzuci ich z posesji, ale dla Asi to będzie już pierwszy wyraźny sygnał, że sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. W 3416 odcinku "Barw szczęścia" będzie jeszcze gorzej. Adam zacznie bez pytania korzystać z rzeczy należących do gospodarzy. Sięgnie nawet po zapasy jedzenia, zostawiając rodzinę bez przygotowanego śniadania. Asia odbierze to jako kolejny dowód na to, że lokator kompletnie nie szanuje granic Pyrków.

Asia w 3416 odcinku "Barw szczęścia" wybuchnie! Będzie miała dość życia w ciągłym strachu

W 3416 odcinku "Barw szczęścia" napięcie między Asią i Hubertem osiągnie punkt krytyczny. Kobieta zacznie mieć poczucie, że we własnym domu nie może czuć się bezpiecznie. Pyrkowie będą musieli zamykać się na noc w pokojach, pilnować swoich rzeczy i zastanawiać się, w jakim stanie Adam wróci następnym razem.

Do tego mężczyzna będzie coraz bardziej nieprzewidywalny, szczególnie gdy znajdzie się pod wpływem środków odurzających. Hubert spróbuje uspokoić partnerkę i zachować ostrożność, ale jego ton tylko bardziej ją rozwścieczy.

– Ty przepraszam uważasz, że my to mamy akceptować?! – Asia, nie tak głośno... – Nie tak głośno?! Aha przepraszam, to może mam jeszcze szeptać we własnym domu? – Chodzi o to, żeby nie uprzedzać naszych działań. – Czy ty sam siebie słyszysz? Proszę cię, to jest jakieś szaleństwo! Musimy się zamykać na noc w pokojach, schodzimy rano na dół nie ma nic w lodówce na śniadanie, bo Adaś był głodny. Ten człowiek jest nieprzewidywalny i my nie wiemy, co mu strzeli do łba jak będzie na haju.

Hubert w 3416 odcinku "Barw szczęścia" stanie po stronie Adama zamiast Asi?!

W 3416 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nadal będzie próbował działać ostrożnie. Będzie wiedział, że Adam ma problem z narkotykami i może zachowywać się nieprzewidywalnie, dlatego nie zechce wykonywać gwałtownych ruchów. Asia może jednak odebrać to zupełnie inaczej.

Dla niej Hubert za bardzo skupi się na tym, żeby nie sprowokować Adama, a za mało na tym, żeby chronić własną rodzinę. Kobieta zacznie mieć wrażenie, że to właśnie oni muszą podporządkowywać się człowiekowi, który dostał od nich dach nad głową.

Kiedy 3416 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3416 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 9 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.