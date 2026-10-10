Pierwsza miłość, odcinek 4277: Julka zniknie bez śladu! Marysia wpadnie w panikę, a Paweł ostro wkroczy do akcji - ZDJĘCIA

Julka w 4277 odcinku "Pierwszej miłości" nie wróci na noc! Marysia od razu wyczuje, że stało się coś złego

W 4277 odcinku "Pierwszej miłości" spokojny wieczór Marysi błyskawicznie zamieni się w prawdziwy koszmar. Julka nie pojawi się w domu. Początkowo jej nieobecność może nie wzbudzić aż takiego alarmu. Dziewczyna ma przecież szesnaście lat, coraz więcej własnych spraw i coraz wyraźniej próbuje zaznaczać swoją niezależność. Wszystko zmieni się jednak w chwili, gdy Marysia zajrzy do jej pokoju. Telefon Julki będzie leżał na miejscu...

To właśnie wtedy w 4277 odcinku "Pierwszej miłości" Nowaczyk naprawdę wpadnie w panikę. Brak możliwości skontaktowania się z córką i świadomość, że nastolatka zniknęła na całą noc bez telefonu, natychmiast uruchomi najgorsze scenariusze. Marysia nie będzie wiedziała, gdzie Julka jest, z kim przebywa ani dlaczego nie dała żadnego znaku życia. A sytuacja okaże się tym bardziej dramatyczna, że ostatnio wokół dziewczyny zaczęło dziać się coraz więcej.

"Pierwsza miłość": Paweł i Kacper wcześniej zaczną rywalizować o Julkę

Zaginięcie Julki w 4277 odcinku "Pierwszej miłości" wydarzy się w wyjątkowo napiętym momencie dla całej rodziny. Powrót Pawła po latach kompletnie zmienił układ sił w życiu Marysi. Krzyżanowski nie jest już tylko jej dawną miłością. Jest również biologicznym ojcem Julki, która dopiero po latach naprawdę zaczyna go poznawać. Kacper coraz gorzej będzie znosił jego obecność.

Już w 4271 odcinku "Pierwszej miłości" Paweł pojawi się w domu Nowaczyków na prośbę Julki, gdy dziewczyna nie będzie mogła dodzwonić się ani do Marysi, ani do Kacpra. Później dołączy do nich Marysia i cała trójka spędzi razem wyjątkowo miły wieczór, co mocno uderzy w zazdrość Nowaczyka. Następnie obaj mężczyźni zaczną wręcz walczyć o uwagę Julki. Kacper zaproponuje jej wspólny wypad, nie wiedząc, że dokładnie to samo popołudnie zaplanował już Paweł. Żaden nie będzie chciał ustąpić i w końcu sama nastolatka każe im się dogadać. W takiej atmosferze dojdzie do jej nagłego zniknięcia...

Marysia i Kacper w 4277 odcinku "Pierwszej miłości" rzucą się sobie do gardeł

W 4277 odcinku "Pierwszej miłości" strach o Julkę szybko zacznie przeradzać się w złość. Marysia będzie przerażona. Kacper również zacznie się denerwować. Zamiast jednak połączyć siły i spokojnie zastanowić się, gdzie mogła pójść nastolatka, napięcie między małżonkami eksploduje. Dojdzie między nimi do ostrej kłótni. Nie będzie to zresztą pierwszy konflikt w ich małżeństwie wywołany sytuacją wokół Pawła i Julki.

Od czasu powrotu Krzyżanowskiego Kacper coraz wyraźniej czuje, że jego dotychczasowe miejsce w rodzinie jest zagrożone. Paweł odzyskuje kontakt z córką, coraz częściej pojawia się przy Marysi, a dawne emocje pomiędzy byłymi partnerami także nie zniknęły całkowicie. W 4277 odcinku "Pierwszej miłości" wszystkie te niewypowiedziane pretensje mogą nagle wypłynąć przy najgorszej możliwej okazji. Julki nadal nie będzie w domu. Jej telefon nadal będzie leżał w pokoju. A Marysia i Kacper zamiast działać, zaczną się kłócić...

Kiedy 4277 odcinek "Pierwszej miłości"?

4277 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku o godz. 18.00 w Polsacie.