Barwy szczęścia, odcinek 3434: Broda oszaleje po odkryciu prawdy o ojcu. Zrobi z siebie dziedzica fortuny i złoży Józefinie przysięgę

Broda uzna się za dziedzica Rawiczów

Prawda o pochodzeniu Kajetana zacznie zmieniać jego zachowanie. Broda nie będzie już tylko kucharzem z Restobaru, ale człowiekiem przekonanym, że właśnie otworzyły się przed nim drzwi do zupełnie nowego życia. Bogdan Rawicz, którego synem się okaże, był przecież mężem Józefiny i ojcem Cezarego (Marcel Opaliński). To oznacza, że Kajetan będzie przyrodnim bratem Cezarego i częścią rodziny Rawiczów.

W 3434 odcinku "Barw szczęścia" Broda będzie lekceważył codzienne obowiązki w Restobarze. Jego zachowanie coraz bardziej zirytuje właścicielkę, ale Kajetan będzie miał w głowie zupełnie inne sprawy. Zamiast skupić się na pracy, ponownie odwiedzi Józefinę i zacznie roztaczać przed nią wizję przywrócenia dawnej potęgi rodu.

Józefina usłyszy wielkie deklaracje Kajetana

Rawiczowa przez lata nie chciała ujawniać prawdy o pochodzeniu Brody. Obawiała się, że informacja o tym, iż Bogdan był jego ojcem, zagrozi Cezaremu. Teraz jednak tajemnica wyjdzie na jaw, a Kajetan nie zamierza zachowywać się tak, jakby nic się nie zmieniło. Broda będzie przekonywał Józefinę, że zamierza stanąć w obronie rodziny i przywrócić Rawiczom dawną pozycję. Jego plany nie ograniczą się do rozmów o nazwisku czy majątku. W 3434 odcinku "Barw szczęścia" zapowie również, że pojawi się na rozprawie Zastoi (Leon Charewicz)... Kajetan będzie więc coraz mocniej wchodził w rolę członka rodu, choć jego wyobrażenia o własnej pozycji mogą znacznie odbiegać od tego, jak sytuację widzą pozostali Rawiczowie.

Broda będzie chciał stanąć na czele rodu. Natalia zrobi wielkie oczy

W dalszych odcinkach "Barw szczęścia" zapał Kajetana wcale nie osłabnie. Wręcz przeciwnie, bo Broda nadal będzie deklarował gotowość do obrony klanu Rawiczów, a nawet zacznie mówić o stanięciu na jego czele. Nie wszyscy jednak zaakceptują jego ambicje. Natalia (Maria Dejmek) będzie próbowała ostudzić zapędy Kajetana i sprowadzić go na ziemię. Broda pozostanie jednak przekonany, że odkrycie prawdy o ojcu daje mu prawo do angażowania się w sprawy rodziny. To dopiero początek wielkiego zamieszania.

Kiedy 3434 odcinek "Barw szczęścia"?

3434 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2