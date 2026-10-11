Barwy szczęścia, odcinek 3431: Weronika umrze? Ukochana Błażeja padnie ofiarą brutalnego ataku

Weronika w 3431 odcinku "Barw szczęścia" dostanie propozycję, na którą czekała od lat

W 3431 odcinku "Barw szczęścia" wszystko początkowo będzie wskazywało na to, że dla Weroniki nadchodzi jeden z najlepszych dni od bardzo dawna. Ostatnie tygodnie nie były dla niej łatwe. Dziennikarka coraz mocniej angażowała się w ryzykowne tematy, a śledztwo dotyczące nielegalnego handlu receptami na opioidy zaczęło prowadzić ją w wyjątkowo niebezpieczne rejony.

Do tego w 3430 odcinku jej sytuację skomplikuje konflikt z Błażejem. Weronika odkryje, że ukochany wspólnie z Kornelem ocenzurował przygotowany przez nią artykuł i usunął z niego ważny wątek dotyczący hotelu Stańskiego. Kłótnia okaże się na tyle poważna, że dziennikarka zdecyduje się spędzić noc u ojca.

Tym większym zaskoczeniem w 3431 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla niej spotkanie z Krisem Hausmanem. Dyrektor polskiego oddziału niemieckiego koncernu medialnego dostrzeże potencjał Weroniki i złoży jej prestiżową ofertę. Ciesielska dostanie szansę pokierowania zupełnie nowym portalem. Dla ambitnej reporterki będzie to ogromny zawodowy awans. Jeszcze tego samego dnia wszystko jednak runie.

Ukochana Błażeja w 3431 odcinku "Barw szczęścia" zostanie brutalnie napadnięta!

W 3431 odcinku "Barw szczęścia" Weronika opuści spotkanie z Hausmanem, ale nie zdąży nacieszyć się swoją wielką szansą. Tuż potem ktoś ją zaatakuje. Oficjalna zapowiedź nie zdradza na razie tożsamości napastnika ani dokładnego przebiegu sceny. Wiadomo jedynie, że atak będzie brutalny. To szczególnie niepokojące w kontekście ostatnich działań Weroniki.

Dziennikarka od kilku odcinków będzie prowadziła niebezpieczne śledztwo dotyczące fałszywych recept i handlu opioidami. W 3429 odcinku "Barw szczęścia" podczas obserwacji dilera zauważy jego potajemne spotkanie ze Szczepką, lekarką i znajomą Huberta z pogotowia. Weronika nie odpuści i spróbuje skonfrontować kobietę z tym, co zobaczyła. Przerażona lekarka zacznie ją błagać, aby nie publikowała materiału, który mógłby zniszczyć jej karierę i całe dotychczasowe życie. Ciesielska ewidentnie zacznie więc nadeptywać na odcisk ludziom, którzy mogą mieć wiele do stracenia. Czy właśnie dlatego zostanie zaatakowana? Z pewnością dowiemy się już niebawem.

Kiedy 3431 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3431 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 30 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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