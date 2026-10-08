Barwy szczęścia, odcinek 3429: Kodur będzie miał dziecko z Darią! Razem zajmą się maleństwem - ZDJĘCIA

Kodur i Daria zajmą się niemowlęciem w 3429 odcinku "Barw szczęścia"

Relacja Marcina i Darii zacznie nabierać tempa, choć początkowo połączy ich przede wszystkim praca. Policjant i jego współpracowniczka spędzą razem noc, czuwając nad niemowlęciem uratowanym z patologicznego środowiska. Mały Oskar będzie wymagał opieki, dlatego Kodur i Daria zaangażują się w jego trudną sytuację. Wspólne zajmowanie się dzieckiem sprawi, że między policjantami pojawi się jeszcze większa bliskość.

Renata wróci i zastanie Darię z dzieckiem

Wszystko skomplikuje się w 3429 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Marcin rano pojedzie do sądu, zostawiając Darię w mieszkaniu, aby czuwała nad Oskarem. Nie będzie spodziewał się, że właśnie wtedy wróci Renata z ośrodka leczenia uzależnień. Kobieta przeżyje szok, gdy we własnym domu zobaczy Darię opiekującą się niemowlęciem. Jej wcześniejsze obawy dotyczące policjantki ponownie dadzą o sobie znać. Renata od dawna nie potrafi pozbyć się zazdrości o Darię, a teraz zobaczy ją w sytuacji, która może wyglądać dla niej wyjątkowo wymownie. Przecież można powiedzieć, że Kodura i Darię połączy najsilniejsza z więzi... opieka nad dzieckiem! I chociaż mały Oskarek nie będzie ich biologicznym synem, para policjantów bardzo przejmie się jego losem.

Wspólna opieka nad Oskarem zbliży Kodura i Darię

Na tym problemy Renaty się nie skończą. W 3430 odcinku "Barw szczęścia" obecność Darii w mieszkaniu doprowadzi do poważnego kryzysu w jej związku z Marcinem. Renata odmówi powrotu na terapię odwykową i zacznie wyrzucać partnerowi kolejne rzeczy. Tymczasem Kodur i Daria nadal będą zajmować się losem małego Oskara. Wspólnie odwiedzą niemowlę w rodzinie zastępczej, a troska o dziecko jeszcze bardziej ich do siebie zbliży. Poczują, że są w jakiś sposób połączeni. Nie chodzi więc o to, że Kodur i Daria zostaną rodzicami Oskara. To wspólna opieka nad niemowlęciem sprawi jednak, że ich relacja zacznie wyglądać coraz bardziej jak coś więcej niż tylko współpraca policjantów.