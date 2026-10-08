Barwy szczęścia, odcinek 3429: Dziennikarka nakryje Szczepkę z dilerem. Lekarka będzie błagała o litość

W 3429. odcinku „Barw szczęścia” Weronika odkryje spotkanie Szczepki z dilerem

Weronika nie zamierza rezygnować ze swojego reporterskiego śledztwa związaną z fałszywymi receptami na leki opioidowe. W 3429. odcinku „Barw szczęścia” podczas dyskretnej obserwacji Kamila Janasa dziennikarka będzie świadkiem jego potajemnego spotkania ze Szczepką. To odkrycie będzie dla Weroniki ważnym tropem. Dziennikarka postanowi nie pozostawiać sprawy bez wyjaśnienia, ale czy to będzie miało pozytywny wpływ na jej karierę w redakcji. Już wcześniej śledztwo to wywołało falę napięcia między nią a Kornelem (Jakub Bohosiewicz), a to dopiero początek jej problemów! Weronika będzie musiała mieć się na baczności, ponieważ nie wszystkim spodoba się jej dziennikarskie dochodzenie.

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Weronika zdecyduje się skonfrontować Szczepkę z obciążającymi faktami. Lekarka szybko zrozumie, że dziennikarka wie o jej spotkaniu z Janasem. Sytuacja mocno ją przerazi. Szczepka będzie obawiać się konsekwencji publikacji materiału przygotowanego przez Weronikę. Zamiast próbować zignorować dziennikarkę, zacznie prosić ją, by nie niszczyła jej dorobku i życia. Jej reakcja pokaże, jak bardzo kobieta obawia się ujawnienia sprawy.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3429 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3429. zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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