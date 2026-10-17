Barwy szczęścia, odcinek 3426: Romantyczny finał urodzin dla Grażyny i Tomka! Znów poczują do siebie coś więcej

W 3426. odcinku „Barw szczęścia” urodziny Wiktora zbliżą Grażynę i Tomasza

W 3423. odcinku „Barw szczęścia” Grażyna dowiedziała się od Oliwki o jej rozstaniu z Tomkiem. Wiadomość mocno ją poruszyła, dlatego postanowiła porozmawiać z Kępskim. Nadarzy się idealna okazja. W 3426. odcinku „Barw szczęścia” Wiktor będzie hucznie świętował swoje urodziny. Na imprezie pojawią się między innymi Grażyna, oraz Tomasz Kępski. Wspólne spotkanie stworzy okazję do spędzenia czasu razem, ale prawdziwy przełom nastąpi dopiero później. Grażyna i Tomasz wybiorą się na wieczorny spacer, który niespodziewanie obudzi w nich dawne uczucia. I jedno jest pewne - ich spotkanie nie zakończy się na zwykłej, towarzyskiej rozmowie. Między Wiracką a Kępskim znów pojawi się bliskość. Oboje przekonają się, że to, co ich kiedyś łączyło, wcale nie musiało bezpowrotnie zniknąć. Urodzinowy wieczór Wiktora może więc okazać się początkiem nowego rozdziału w ich relacji.

W 3426. odcinku „Barw szczęścia” zacznie się nowy etap związku Grażyny i Kępskiego?

Historia Grażyny i Tomasza będzie rozwijać się również w kolejnych odcinkach. W 3431. odcinku „Barw szczęścia” wspólny wyjazd na tor wyścigowy stanie się dla Kępskiego okazją do wyznania Grażynie miłości. Mężczyzna oficjalnie poinformuje też brata, że ponownie są parą. To jednak nie koniec zmian. W 3432. odcinku „Barw szczęścia” Tomasz zaproponuje ukochanej wspólne zamieszkanie. Oboje zdecydują się również poinformować Wandę o swoim związku. Wygląda więc na to, że uczucia, które odżyją podczas urodzin Wiktora, przerodzą się w poważną decyzję o wspólnej przyszłości.

„Barwy szczęścia” odcinek 3426 – data i godzina emisji

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3426. zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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