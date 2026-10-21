Barwy szczęścia, odcinek 3426: Emil podejmie fatalną decyzję o swojej przyszłości! Asia wpadnie w szał - ZDJĘCIA

Daniel w 3426 odcinku "Barw szczęścia" namówi Emila na liceum mundurowe

Problemy zaczną się już w 3425 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Daniel zacznie rozmawiać z synem o jego dalszej edukacji. Sokalski będzie przekonywał Emila, że liceum mundurowe może być dla niego dobrym wyborem i otworzyć mu drogę do konkretnej przyszłości. Nastolatek najwyraźniej potraktuje słowa ojca bardzo poważnie, bo już chwilę później zacznie rzeczywiście rozważać złożenie dokumentów właśnie do takiej szkoły.

Dla Emila może być to atrakcyjna wizja także dlatego, że Daniel od pewnego czasu coraz mocniej wpływa na syna. Chłopak wcześniej właściwie nie znał biologicznego ojca, ale z czasem zaczął dopuszczać go do swojego życia. Daniel, były żołnierz Legii Cudzoziemskiej, od początku próbuje budować w oczach Emila obraz silnego, zdecydowanego mężczyzny, który potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Asia od dawna boi się jednak, że syn zacznie idealizować ojca i przejmować jego sposób myślenia.

Emil w 3426 odcinku "Barw szczęścia" naprawdę będzie chciał iść do liceum mundurowego

W 3426 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że pomysł Daniela nie był tylko luźną sugestią. Emil zacznie coraz poważniej myśleć o liceum mundurowym i właśnie to tak mocno zaniepokoi Asię. Matka chłopaka nie będzie traktowała tej decyzji jako zwyczajnego wyboru profilu w liceum. Dla niej mundur natychmiast będzie kojarzył się z Danielem, jego przeszłością i wpływem, jaki coraz silniej wywiera na Emila.

Pyrka już wcześniej widziała agresywną stronę byłego męża. Daniel potrafił zastraszać, reagować przemocą i podejmować skrajnie impulsywne decyzje, dlatego perspektywa, że teraz zacznie jeszcze kształtować zawodową przyszłość ich syna, wywoła w Asi ogromny sprzeciw.

Asia i Daniel w 3426 odcinku "Barw szczęścia" ostro pokłócą się o przyszłość syna

Sprzeciw Asi szybko przerodzi się w 3426 odcinku "Barw szczęścia" w kolejną awanturę z Danielem. Sokalska nie będzie zamierzała udawać, że podoba jej się kierunek, w którym były mąż prowadzi Emila. Daniel z kolei nie będzie uważał, że robi coś niewłaściwego. Z jego perspektywy liceum mundurowe może dać synowi dyscyplinę, konkretny cel i szansę na przyszłość podobną do tej, którą sam kiedyś wybrał.

Asia będzie miała jednak dodatkowy powód, by nie ufać byłemu mężowi. Zaledwie odcinek wcześniej Daniel gwałtownie zareaguje na widok Adama (Kamil Studnicki) pomagającego Emilowi w nauce i będzie bliski kolejnego wybuchu agresji. Tym trudniej Asi będzie zaakceptować sytuację, w której właśnie taki człowiek zaczyna decydować, jaka szkoła będzie najlepsza dla ich syna.

Kiedy 3426 odcinek "Barw szczęścia"?

3426 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.