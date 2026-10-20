Barwy szczęścia, odcinek 3423: Niezręczne spotkanie Oliwki z Grażyną! Wyzna jej, że rozstała się z Tomkiem - ZDJĘCIA

Grażyna w 3423 odcinku "Barw szczęścia" odwiedzi Madzię. Nagle pojawi się Oliwka

W 3423 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna pojawi się u Madzi. Spotkanie początkowo będzie przebiegało spokojnie, ale sytuacja zmieni się, gdy do kobiet niespodziewanie dołączy Oliwka. Zbrowska natychmiast zauważy obecność Grażyny, a między nimi zapanuje niezręczna atmosfera. Obie doskonale będą przecież wiedziały, że łączy je Tomek, choć na tym etapie każda z nich będzie miała zupełnie inną wiedzę o jego życiu uczuciowym.

Oliwka będzie już po rozstaniu z Kępskim, natomiast Grażyna najwyraźniej nie zdąży dowiedzieć się, że ich związek dobiegł końca. Właśnie dlatego w 3423 odcinku "Barw szczęścia" zacznie rozmawiać ze Zbrowską tak, jakby Tomek nadal był jej partnerem. Oliwka początkowo może nie wiedzieć, czy prostować sytuację, ale chwilę później Grażyna nie pozostawi jej wyboru.

Grażyna w 3423 odcinku "Barw szczęścia" zaprosi Oliwkę i Tomka na urodziny Wiktora

W pewnym momencie w 3423 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna przypomni Oliwce o zbliżających się urodzinach Wiktora. Wiracka uzna, że skoro właśnie się spotkały, może od razu przekazać jej zaproszenie. Nie zaprosi jednak wyłącznie Zbrowskiej. Zupełnie naturalnie doda, że Oliwka powinna przyjść razem z Tomkiem.

To właśnie wtedy zrobi się naprawdę niezręcznie. Oliwka z niedowierzaniem dopyta, czy Grażyna naprawdę ma na myśli Kępskiego. Wiracka potwierdzi i dodatkowo wyjaśni, że prezent dla Wiktora był przecież pomysłem Tomka. Z jej perspektywy wspólne pojawienie się pary na urodzinach będzie czymś całkowicie oczywistym. Oliwka nie będzie już w stanie dłużej udawać, że nic się nie wydarzyło...

- Skoro się już widzimy Oliwka, niebawem urodziny Wiktora. Oczywiście czuj się zaproszona i przyjdźcie razem z Tomkiem. - Z Tomkiem? - No tak, ten prezent to jest w sumie jego pomysł. - Rozstaliśmy się z Tomkiem. Naprawdę nie wiedziałaś?!

Rozstanie Oliwki otworzy Grażynie w 3423 odcinku "Barw szczęścia" drogę do Tomka?!

W 3423 odcinku "Barw szczęścia" przypadkowe wyznanie Oliwki stanie się początkiem bardzo ważnej zmiany w życiu Grażyny. Wiracka nie będzie już musiała zastanawiać się, czy wchodząc ponownie w życie Tomka, rozbija jego związek. Zbrowska jasno poinformuje ją, że między nią a Kępskim wszystko jest skończone.

Grażyna po spotkaniu z Oliwką nie będzie potrafiła przejść nad tą wiadomością do porządku dziennego. Postanowi porozmawiać z Tomkiem i dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się między nim a Zbrowską. Ta rozmowa okaże się ważna, bo w kolejnych odcinkach relacja Kępskiego i Wirackiej zacznie rozwijać się bardzo szybko. Ostatecznie Tomek i Grażyna do siebie wrócą, a już w 3432 odcinku Kępski zaproponuje jej nawet wspólne zamieszkanie.

Kiedy 3423 odcinek "Barw szczęścia"?

3423 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.