Barwy szczęścia, odcinek 3423: Niespodzianka Asi dla Huberta! Będą mieć powód do świętowania - ZDJĘCIA

Hubert d wreszcie wygra ważne starcie z Wilkiem

W 3423 odcinku "Barw szczęścia" Hubert przekona się, że jego upór w walce o dom rodzinny nie poszedł na marne. Od dawna sprzeciwiał się planom Wilka, który chciał całkowicie zmienić Zaciszną i przeprowadzić inwestycję kosztem obecnych mieszkańców. Pyrk nie zamierzał spokojnie patrzeć, jak deweloper rozporządza okolicą, w której jego rodzina zbudowała całe swoje życie. Z determinacją zbierał argumenty, walczył o poparcie sąsiadów i robił wszystko, aby inwestycję zablokować.

W końcu przyjdzie przełom. W 3423 odcinku "Barw szczęścia" Urząd Miasta nie zgodzi się na realizację projektu Wilka. Dla Huberta i pozostałych mieszkańców będzie to ogromna ulga, bo na ten moment plany przebudowy Zacisznej trafią do kosza.

Asia w 3423 odcinku "Barw szczęścia" przygotuje Hubertowi wyjątkową niespodziankę

Po wszystkim w 3423 odcinku "Barw szczęścia" Hubert wróci do domu, gdzie będzie czekało na niego zupełnie inne przyjęcie niż zwykle. Asia będzie doskonale wiedziała, jak wiele nerwów kosztowała ukochanego walka z Wilkiem, dlatego postanowi, że takiego sukcesu nie mogą przejść bez choćby małego świętowania.

Pyrka przygotuje dla Huberta prawdziwą domową niespodziankę. Na stole pojawi się wino i ciasto, a sama Asia wystroi się specjalnie na tę okazję i przywita partnera w świetnym humorze. Po tygodniach ciągłego stresu, kolejnych konfliktach z Lucyną (Grażyna Zielińska), Wilkiem i problemach wokół rodzinnego domu wreszcie będą mogli przez chwilę skupić się na czymś pozytywnym.

Wilk w 3423 odcinku "Barw szczęścia" nie pogodzi się z porażką

Radość Pyrków w 3423 odcinku "Barw szczęścia" nie oznacza jednak końca wojny. Wilk nie zamierza tak łatwo zrezygnować ze swojej inwestycji i da jasno do zrozumienia, że będzie dalej walczył o realizację planów. Hubert może więc wygrać bardzo ważną bitwę, ale doskonale będzie wiedział, że przeciwnik jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

Co więcej, pozostanie problem Lucyny. Choć projekt Wilka zostanie odrzucony, jego matka nadal będzie miała udziały w domu Pyrków i będzie mogła skutecznie komplikować życie rodzinie. Hubert spróbuje nawet rozwiązać ten problem poprzez odkupienie jej części nieruchomości, ale seniorka postawi warunek, który okaże się niezwykle trudny do spełnienia - zażąda aż miliona złotych.

Kiedy 3423 odcinek "Barw szczęścia"?

3423 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.

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