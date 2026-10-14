Barwy szczęścia, odcinek 3420: Emilka przyłapie Kacpra na podglądaniu Luizy! Zrozumie, że brat się zakochał - ZDJĘCIA

Emilka w 3420 odcinku "Barw szczęścia" odkryje tajemniczy projekt Kacpra

W 3420 odcinku "Barw szczęścia" pierwszą wskazówką dla Emilki będzie nowy projekt jej starszego brata. Kacper zacznie pracować nad innowacyjną obrożą dla kotów, której zadaniem będzie ograniczanie ich instynktu łownego i odstraszanie ptaków. Pomysł nie pojawi się jednak przypadkowo. Wszystko będzie miało związek z Luizą, która już wcześniej zrobi na Jabłońskim ogromne wrażenie. Kacper dopracuje swój projekt, a następnie pochwali się nim właśnie Luizie, która będzie nim wyraźnie zachwycona.

Emilka nie będzie jeszcze znała całej historii, ale szybko połączy fakty. Doskonale zna brata i będzie wiedziała, że Kacper nigdy szczególnie nie interesował się zwierzętami. Gdy więc zobaczy, że nagle poświęca mnóstwo czasu projektowi dotyczącemu kotów, natychmiast nabierze podejrzeń. Dla młodszej siostry sprawa będzie oczywista - Kacper próbuje komuś zaimponować. Pozostanie jej tylko ustalić komu.

"Barwy szczęścia": Kacper już wcześniej kompletnie straci głowę dla Luizy

Podejrzenia Emilki nie wezmą się znikąd. Kacper pozna Luizę już w 3416 odcinku "Barw szczęścia", gdy zjawi się w Feel Good, aby udzielać Romeowi (Jacek Tyszkiewicz) korepetycji z matematyki. Zamiast skupić się wyłącznie na uczniu, niemal od razu zwróci uwagę na pracującą w lokalu Luizę. Dziewczyna także zainteresuje się nowym znajomym, a ich rozmowa szybko zejdzie na naukę i ciekawostki. Kacper będzie pod takim wrażeniem Luizy, że nawet Romeo zauważy, iż korepetytorowi wyjątkowo trudno jest się przy niej skoncentrować.

Co więcej, Jabłoński zacznie coraz częściej pojawiać się w Feel Good. Już w 3419 odcinku jego fascynacja Luizą będzie tylko rosła, a kolejne spotkanie da mu impuls do działania. Dlatego w 3420 odcinku "Barw szczęścia" inteligentna obroża okaże się kolejnym sposobem Kacpra na zwrócenie na siebie uwagi dziewczyny. Emilka początkowo zobaczy tylko projekt, ale jeszcze tego samego dnia odkryje znacznie bardziej wymowny dowód.

Emilka w 3420 odcinku "Barw szczęścia" przyłapie brata na wpatrywaniu się w zdjęcie Luizy!

W 3420 odcinku "Barw szczęścia" Emilka przypadkiem zobaczy Kacpra przy komputerze. Tym razem nie będzie jednak pracował nad żadnym skomplikowanym projektem ani zajmował się nauką. Na ekranie pojawi się zdjęcie Luizy, a Jabłoński będzie po prostu długo się w nie wpatrywał. To wystarczy, żeby jego siostra ostatecznie zrozumiała, co się dzieje.

Emilka zestawi ze sobą nagłe zainteresowanie Kacpra kotami, jego nowy projekt i zdjęcie pięknej Luizy. W jednej chwili stanie się dla niej jasne, że brat nie tworzy inteligentnej obroży wyłącznie z naukowej ciekawości. Za całym przedsięwzięciem kryje się dziewczyna, która naprawdę zawróciła mu w głowie. Kacper może próbować zachowywać się tak, jakby nic wielkiego się nie działo, ale przed młodszą siostrą trudno będzie mu ukryć zakochanie.

Kiedy 3420 odcinek "Barw szczęścia"?

3420 odcinek "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2.