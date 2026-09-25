Barwy szczęścia, odcinek 3418: Adam zacznie szantażować Pyrków?! Za milczenie zażąda pieniędzy - ZDJĘCIA

Daniel porwie Adama! W 3418 odcinku "Barw szczęścia" Pyrkowie zapłacą za jego decyzję?

W 3418 odcinku "Barw szczęścia" dramat Pyrków będzie konsekwencją wydarzeń z poprzedniego odcinka. Daniel dowie się od syna Emila (Artem Malaszczuk), jak źle wygląda sytuacja w domu Huberta. Adam od dłuższego czasu będzie mieszkał u Pyrków, ale zamiast wykorzystać otrzymaną szansę i spróbować stanąć na nogi, zacznie przysparzać gospodarzom coraz większych problemów.

Jeszcze w 3413 odcinku "Barw szczęścia" Adam odmówi podjęcia leczenia odwykowego, nie chcąc przyznać, że ma problem z uzależnieniem. Hubert mimo wszystko nie wyrzuci go z domu. Spróbuje znaleźć mu zajęcie i zaangażuje go nawet do prac w ogrodzie. Sytuacja skomplikuje się, gdy Adam dozna podczas pracy poważnej kontuzji. Później będzie tylko gorzej. W 3414 odcinku "Barw szczęścia" znajomi Adama przyniosą do domu Pyrków marihuanę, a w 3416 odcinku lokator wróci pod wpływem środków odurzających i bez pytania zabierze rodzinie przygotowane jedzenie. Jakby tego było mało, chwilę później poprosi Huberta o kolejną pożyczkę.

Adam w 3418 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Huberta o zlecenie ataku! Za milczenie będzie chciał pieniędzy

W 3418 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zjawi się u Adama w szpitalu. Pyrka może liczyć na rozmowę, która pozwoli wyjaśnić sytuację, ale szybko przekona się, że poszkodowany lokator ma zupełnie inny plan. Adam zacznie twierdzić, że to rodzina Pyrków stoi za tym, co zrobił Daniel. W 3418 odcinku "Barw szczęścia"oskarży swoich dotychczasowych gospodarzy o zlecenie ataku na niego. Nie będzie przy tym chodziło wyłącznie o pretensje czy groźbę zgłoszenia sprawy policji. Adam będzie oczekiwał konkretnej korzyści finansowej...

Podczas rozmowy z Hubertem Adam zażąda pieniędzy w zamian za milczenie. Dla Huberta będzie to wyjątkowo gorzkie. W 3418 odcinku "Barw szczęścia" usłyszy poważne oskarżenia od człowieka, któremu przez ostatnie dni próbował pomagać, mimo że kolejne wybryki Adama wystawiały cierpliwość całej rodziny na coraz większą próbę.Pyrka dawał mu dach nad głową, próbował przekonać do leczenia, znalazł mu zajęcie i tolerował następne problemy. Adam nie tylko nie wykorzysta tej pomocy, ale po akcji Daniela może teraz spróbować jeszcze zarobić na strachu Pyrków przed konsekwencjami.

Kiedy 3418 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3418 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.