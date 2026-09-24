Barwy szczęścia, odcinek 3413: Koniec Celiny i Łukasza?! Jedna sytuacja może zniszczyć ich związek - ZDJĘCIA

Łukasz odkryje podstęp Celiny! W 3413 odcinku "Barw szczęścia" poczuje się wykorzystany

W 3413 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz dowie się, co tak naprawdę wydarzyło się podczas wcześniejszego spotkania z Karoliną i Brunem (Lesław Żurek). Sadowski był przekonany, że organizują zwyczajną towarzyską kolację, podczas której Stańscy opowiedzą im między innymi o swoim ślubie w Las Vegas. Nie miał pojęcia, że Celina od początku realizowała zupełnie inny plan.

Jeszcze w 3397 odcinku "Barw szczęścia" Brońska zgodziła się pomóc Justinowi w zdobyciu dowodów przeciwko Karolinie. Skotnicki był przekonany, że żona Bruna spreparowała kompromitujące nagranie, na którym miał rzekomo zdradzać Olę (Michalina Robakiewicz) z Reginą (Kamila Kamińska). Celina postanowiła więc dostać się do telefonu Karoliny, ale żeby nie wzbudzić jej podejrzeń, potrzebowała idealnego pretekstu do spotkania. Tym pretekstem stał się właśnie Łukasz.

"Barwy szczęścia", odcinek 3413: Celina pomoże Justinowi, ale zapłaci za to własnym związkiem?!

W 3413 odcinku "Barw szczęścia" zawodowo Brońska będzie miała powody do satysfakcji. Jej działania przyniosą efekty, bo śledztwo dotyczące zmanipulowanego filmu pójdzie naprzód. Celina poinformuje Justina, że udało się ustalić osobę odpowiedzialną za przygotowanie spreparowanego nagrania z udziałem Skotnickiego i Reginy. Tym samym będzie coraz bliżej udowodnienia, że Justin został celowo wrobiony. Tyle że sukces zawodowy w 3413 odcinku "Barw szczęścia" może mieć dla niej wyjątkowo wysoką cenę. Łukasz nie będzie zachwycony tym, jak ukochana zdobywała informacje. Nie chodzi nawet o samą Karolinę, do której Sadowski już wcześniej miał ograniczone zaufanie. Problemem stanie się fakt, że Celina wykorzystała właśnie jego.

Łukasz może poczuć, że Brońska potraktowała go jak jedno z narzędzi w prowadzonym śledztwie. W 3413 odcinku "Barw szczęścia" dowie się, że kiedy on spokojnie rozmawiał z Brunem i Karoliną, wierząc, że spędzają zwykły wieczór ze znajomymi, Celina realizowała za jego plecami zlecenie Justina. Nie powiedziała ukochanemu prawdy nawet wtedy, gdy to jego relacje ze Stańskimi pozwoliły jej w ogóle zbliżyć się do telefonu Karoliny. Właśnie dlatego w 3413 odcinku "Barw szczęścia" pomiędzy Celiną i Łukaszem dojdzie do poważnego konfliktu. Sadowski nie potraktuje sprawy jak drobnego zawodowego sekretu. Zacznie zadawać sobie pytanie, czy może ufać kobiecie, z którą planuje przyszłość, skoro ta jest gotowa manipulować nawet nim, kiedy wymaga tego prowadzone dochodzenie.

Kiedy 3413 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3413 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 roku o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Mariusz nie poradzi sobie ze śmiercią Dąbrowskiego. Mimo wsparcia Kasi postanowi zaopiekować się Janką