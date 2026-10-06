Barwy szczęścia, odcinek 3413: Łukasz przejrzy grę Celiny przeciwko Karolinie! Nie daruje jej tego, że wciągnęła go w spisek - ZDJĘCIA

Wpadka Celiny przed Łukaszem w 3413 odcinku "Barw szczęścia"

Celina zaliczy wpadkę przed Łukaszem w 3413 odcinku "Barw szczęścia" i właśnie w ten sposób ukochany dowie się, że po cichu szpiegowała Bruna i Karolinę. Wszystko połączy w jedną całość, kiedy podsłucha jej rozmowę telefoniczną z Justinem. Przede wszystkim zaproszenie Stańskich na kolację, oglądanie ich zdjęć z amerykańskiego ślubu z Las Vegas i nagłe zniknięcie telefonu Karoliny, który Celina przechwyciła, by skopiować wszystkie dane.

Nic dziwnego, że w 3413 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski zacznie robić partnerce ostre wymówki. W końcu wykorzystała go do śledztwa przeciwko Karolinie, a teraz nastąpi przełom. Znajdzie tego gościa, który spreparował filmik z Justinem i Reginą (Kamila Kamińska), dzięki któremu przebiegła Karolina wrobiła Skotnickiego w zdradę. Wszystko to, by pozbyć się go z hotelu Bruna.

- Czyli wzięłaś zlecenie Justina?

- Lepiej nie zadawaj pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi - Celina utnie temat, ale Łukasz tak tego nie zostawi.

- Ale mieliśmy nie łączyć pracy i prywaty!

- Słuchaj, Justin to jest stały klient. Ktoś go bardzo skrzywdził. Nie odmawiam w takich sytuacjach! A poza tym deep fake jest totalnie nieetyczny! - Celina w 3413 odcinku "Barw szczęścia" postara się przekonać Łukasza, że motywy jej działania są słuszne.

Łukasz zarzuci Celinie w 3413 odcinku "Barw szczęścia", że go wykorzystała, by wystawił jej Karolinę

Po tych słowach Celiny w 3413 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz wybuchnie i zarzuci partnerce, że wykorzystała go, by wystawił jej Karolinę i Bruna! Bo jako przyjaciel Stańskiego, nie wzbudzając żadnych podejrzeń, zaprosił go z żoną na kolację, by detektywka miała do niej dojście.

- A przepraszam twoim zdaniem organizowanie przyjacielskiego spotkania z Brunem i Karoliną jest etyczne? Bo po to się spotkaliśmy na ten obiad, prawda? Żebym ci ich wystawił, tak? Dobra dosyć! Nie mam ochoty słuchać o moralności, krzywdzie, rozbijaniu związku Justina! Mógł pójść gdzie indziej szukać pomocy. Nie jesteś jedyna na rynku! Ale wiesz, co boli najbardziej? Że nawet nie pomyślałaś w jakim stawiasz mnie położeniu wobec mojego przyjaciela!

- Oczywiście, że pomyślałam! Ty jesteś totalnie poza tą sprawą! Miałeś się nie dowiedzieć. Bruno nie może ci nic zarzucić!

- To teraz już może, bo słabiutko się maskowałaś pani detektyw! Naprawdę mega profesjonalnie to rozegrałaś!

- Czyli teraz będziesz mnie karać tym, że będziesz podważać moje kompetencje? Gratulacje! Ulżyło ci?

- Nie! W ogóle!

Kłótnia tej pary nie będzie zwiastowała niczego dobrego dla ich związku.

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Kiedy 3413 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3413 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Narkoman Adam będzie jeszcze gorszy niż oszustka Lucyna!

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