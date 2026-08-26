Barwy szczęścia. Podstęp Celiny przeciwko Karolinie. Wciągnie Łukasza w swoją grę na kolacji ze Stańskimi w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Tak Celina załatwi Karolinę w 3397 odcinku "Barw szczęścia". Nie będzie nic podejrzewała!

Podstęp Celiny zadziała w 3397 odcinku "Barw szczęścia" i Karolina wpadnie w pułapkę, jaką detektywka na nią zastawi na z pozoru "niewinnej" kolacji w mieszkaniu Łukasz. Najpierw jednak będzie musiała przekonać Sadowskiego, że zaproszenie Karoliny i Bruna na wspólny wieczór z opowieściami o ich szalonym ślubie w Las Vegas to dobry pomysł. Pójdzie gładko, bo Łukasz od razu zgodzi się na spotkanie towarzyskie z przyjacielem i jego żoną. Choć ma ograniczone zaufanie do Karoliny i nawet ostrzegł przed nią Bruna.

Propozycja kolacji z Celiną i Łukaszem spodoba się Stańskim na tyle, że w 3397 odcinku "Barw szczęścia" nie będą podejrzewali ukrytych zamiarów gospodyni. Jak donosi światserial.interia.pl Celina przygotuje kolację w amerykańskim stylu, a Sadowskiemu wmówi, że chętnie posłucha o ślubie tej pary w Las Vegas. Słowem nie wspomni ukochanemu, że na zlecenie Justina prowadzi śledztwo przeciwko Stańskim, a kolacja to pretekst, żeby ukraść dane z telefonu Karoliny.

Przebiegła Celina w 3397 odcinku "Barw szczęścia" idealnie odegra swoją rolę, zachęci Karolinę i Bruna do opowieści o szalonym ślubie i od razu będzie chciała zobaczyć zdjęcia. W momencie kiedy Karolina poda jej swój telefon, Celina specjalnie zablokuje komórkę.

- Chciałam wrócić do poprzedniego zdjęcia i zobacz... - wyjaśni żonie Bruna i w 3397 odcinku "Barw szczęścia" będzie tylko czekała, aż Karolina wpisze kod odblokowujący. Dzięki temu będzie mogła dostać się do telefonu, nie wzbudzając żadnych podejrzeń.

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Celina zdobędzie dowód przeciwko Karolinie w 3397 odcinku "Barw szczęścia". Skopiuje dane z jej telefonu!

Jak Celina wykradnie komórkę Karoliny w 3397 odcinku "Barw szczęścia"? Po kolacji wykorzysta chwilę zamieszania i przechwyci telefon. Zostawi na kilka minut Łukasza i gości, by "odbyć pilną rozmowę z jednym z klientów". W sypialni Celina podepnie do swojego laptopa smartfon Karoliny i skopiuje wszystkie dane. Także nagranie ukradzione z monitoringu hotelu do zmontowania dowodu zdrady Justina.

W ten sposób w 3397 odcinku "Barw szczęścia" Celina znajdzie w telefonie Karoliny prawdziwe nagranie ze spotkania Justina i Reginy (Kamila Kamińska) w hotelowym lobby, które przebiegło bez żadnych pocałunków!

Kiedy 3397 odcinek "Barw szczęścia" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 3397 "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Zmiany w obsadzie, szokujące sekrety i zwroty akcji!