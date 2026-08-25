Barwy szczęścia. Jaworski sam zgłosi Wandę do wyborów w nowym sezonie! Potem będzie musiał ratować sytuację

Jaworski zgłosi Wandę bez jej zgody

W nowym sezonie serialu "Barwy szczęścia" Wanda znajdzie się wielką presją, sama do końca nie będzie pewna czego tak naprawdę chce dla siebie i innych. Na stornie swiatseriali.interia.pl można dowiedzieć się jak bardzo Wanda Kępska (Maja Barełkowska-Cyrwus) będzie zaskoczona, gdy dowie się, że Krzysztof Jaworski (Jacek Kałucki) postanowił działać za jej plecami. Choć wcześniej zapewniała, że potrzebuje czasu, by zastanowić się nad startem w wyborach na przewodniczącą rady osiedla, mężczyzna zgłosi jej kandydaturę bez uzyskania zgody. Będzie przekonany, że zrobił dobrze, bo zdążył już porozmawiać z mieszkańcami i zyskać dla Wandy ich poparcie. Kępska szybko zorientuje się, że Jaworski przekroczył granicę. Nie kryjąc zdziwienia, zapyta go wprost:

– Zgłosiłeś moją kandydaturę bez mojej wiedzy?

Dla Krzysztofa nie będzie to jednak powód do wyrzutów sumienia. Uzna, że sytuacja wymagała szybkiego działania.

Wanda nie będzie chciała kandydować

Jaworski spróbuje jeszcze przekonać Wandę, że nie ma już czasu na wahanie, ponieważ zebranie mieszkańców odbędzie się tego samego dnia. Kępska przypomni mu jednak, że zgodziła się jedynie rozważyć taką możliwość, a nie obiecywała udziału w wyborach. Ostatecznie podejmie decyzję, która całkowicie pokrzyżuje plany Jaworskiego.

– Ja nie wystartuję – oznajmi.

Problem w tym, że Krzysztof zdążył już przedstawić ją mieszkańcom jako kandydatkę na nową przewodniczącą.

Kasia znów zgłosi Wandę

Przed rozpoczęciem zebrania Jaworski poinformuje Kasię (Katarzyna Glinka) i Anię (Hanna Klepacka), że Wanda się wycofała. Kasia zacznie się nawet zastanawiać, czy jej wcześniejsze ostrzeżenia dotyczące ogromu obowiązków nie wpłynęły na decyzję Kępskiej. Gdy jednak Wanda pojawi się na spotkaniu, sytuacja znów się skomplikuje. Po omówieniu spraw osiedla przyjdzie czas na wybór przewodniczącego. Wtedy Kasia niespodziewanie powie:

– Zgłaszam panią Wandę. Super by się nadała.

Jaworski natychmiast poprze ten pomysł, a pozostali mieszkańcy zaczną bić brawo. Wanda znajdzie się pod ogromną presją. Choć wcześniej stanowczo odrzuci kandydowanie, reakcja sąsiadów pokaże jej, jak wielkim cieszy się wśród nich zaufaniem. Czy właśnie to sprawi, że jeszcze zmieni zdanie?

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