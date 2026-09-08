Barwy szczęścia, odcinek 3394: Renata nie pójdzie na odwyk. Zacznie zdobywać leki za plecami Marcina

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W 3394 odcinku "Barw szczęścia" Renata znów skłamie i sięgnie po leki
W 3394. odcinku "Barw szczęścia" w nowym sezonie sytuacja Renaty staje się coraz bardziej napięta. Choć Marcin wkłada ogromny wysiłek w to, by ukochana wróciła do ośrodka leczenia uzależnień, jego apele pozostają bezskuteczne. Kobieta całkowicie wypiera fakt, że zmaga się z chorobą, która już raz doprowadziła ją prawie do śmierci.
Przypomnijmy, że w odcinku 3377 Renata trafiła do szpitala po przedawkowaniu leków, a w odcinku 3378 Marcin, widząc, że wszelkie prośby zawodzą, zabrał ją do ośrodka. Niestety, Renata nie chce kontynuować terapii i zamiast tego potajemnie zdobywa kolejne środki, oszukując najbliższych.
Atak zazdrości Renaty pogorszy sprawę w 3394 odcinku "Barw szczęścia"
Problemy z uzależnieniem to nie jedyny kryzys w relacji pary. Renata, będąc w niestabilnym stanie psychicznym, reaguje chorobliwą zazdrością na widok Marcina w towarzystwie koleżanki z pracy, posterunkowej Darii (Natalia Szczypka).
Marcin zawsze starał się być dla ukochanej oparcie. Wielokrotnie jej pomagał, wspierał i wyciągał z opresji. Murem stanął za nią chociażby wtedy, kiedy Sebastian (Marek Krupski) nastawiał swoją żonę, przeciwko swojej żonie, a jej przyjaciółce Dominice (Karolina Chapko), co stało się zarzewiem sporów w odcinku 3385. Sebastian wówczas skreślił Renatę jako wspólniczkę swojej żony Dominiki (Karolina Chapko) w biznesie. Przyjaciółki razem prowadziły kawiarnio-restaurację "Feel Good".
Renata coraz trudniej znosi jakiekolwiek próby ingerencji w swoje życie. Jej agresywna postawa i unikanie leczenia rzucają cień na przyszłość jej związku z Marcinem, a widzowie z niepokojem będą śledzić dalszy rozwój wydarzeń.
"Barwy szczęścia" - data i godzina emisji 3394. odcinka
Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3394. zostanie wyemitowany w środę, 9 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis fabuły i obsada
„Barwy szczęścia” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, ukazujący losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz ich bliskich. Telenowela w poruszający i realistyczny sposób dotyka problemów rodzinnych, miłosnych zawirowań, walki o marzenia oraz codziennych wyzwań życiowych. W serialu występują m. in.:
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Stanisława Celińska jako Amelia Wiśniewska
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Andrzej Popiel jako Kajetan Broda
- Oliwia Drożdżyk jako Janka Dąbrowska
- Marek Siudym jako Anatol Kłos (Tolek)
- Elżbieta Jarosik jako Józefina Rawicz
- Maria Dejmek jako Natalia Zwoleńska