Barwy szczęścia, odcinek 3393: Chwila grozy w Brzezinach. Broda zostanie bohaterem w oczach Janki

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-08 20:06

W 3393. odcinku „Barw szczęścia” Kajetan Broda (Andrzej Popiel) wyruszy do Brzezin ze swoimi wypiekami, by zdobyć względy Janki (Oliwia Drożdżyk). Gdy we wsi wybuchnie groźny pożar, zdeterminowany mężczyzna dołączy do strażaków, aby zaimponować kobiecie, która skradła jego serce. Widzowie z pewnością wstrzymają oddech. Czy tym bohaterskim wyczynem Broda zdobędzie Jankę?

Niespodziewane spotkanie u Grzelaków i plan z wypiekami

Kajetan Broda (Andrzej Popiel) nie potrafi przestać myśleć o Jance (Oliwia Drożdżyk), dla której stracił głowę w 3392. odcinku, gdy po ucieczce przed psami będzie szukał schronienia w remizie w Brzezinach. Tam właśnie natknie się na jasnowłosą piękność, która oczaruje go nie tylko urodą, ale także swoją dobrocią i uczynnością.

Po jakimś czasie, Kajetan trafi na Jankę w sklepie Grzelaków. Na wieść o organizowanej w jej rodzinnej miejscowości zabawie ostatkowej, mężczyzna natychmiast ułoży plan działania. Przygotuje własne wypieki i wyruszy do Brzezin, licząc na to, że osłodzi dziewczynie wieczór i zyska jej przychylność.

Wybuch pożaru w 3393. odcinku i bohaterski ruch Kajetana

Zamiast spokojnej i romantycznej potańcówki w remizie, na miejscu dojdzie do dramatu. W Brzezinach nagle wybuchnie groźny pożar, który przerwiesz świętowanie i wywoła panikę wśród mieszkańców. Kajetan uzna, że to idealny moment, by pokazać swój heroizm. Bez wahania ruszy na pomoc i dołączy do akcji gaśniczej ramię w ramię z lokalnymi strażakami, chcąc za wszelką cenę zaimponować dziewczynie.

Janka jest młodszą siostrą Marleny, znanej widzom z historii z Mariuszem (Rafał Cieszyński), którego przed laty porzuciła tuż przed ślubem. Teraz jednak to właśnie Janka może namieszać w życiu Kajetana, który po nieudanych poszukiwaniach ojca znajdzie w Brzezinach zupełnie inny powód, by tam wracać.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Barwy szczęścia”?

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3393. zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

Janka w kapeluszu kowbojskim, obok na miniaturze Kajetan. O pożarze w Barwach szczęścia przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 7
Sonda
Oglądasz "Barwy szczęścia"?
Barwy szczęścia. Niezwykła sesja aktorów do nowego sezonu. Tak wyglądała ich praca za kulisami