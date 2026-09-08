Barwy szczęścia, odcinek 3393: Chwila grozy w Brzezinach. Broda zostanie bohaterem w oczach Janki

Niespodziewane spotkanie u Grzelaków i plan z wypiekami

Kajetan Broda (Andrzej Popiel) nie potrafi przestać myśleć o Jance (Oliwia Drożdżyk), dla której stracił głowę w 3392. odcinku, gdy po ucieczce przed psami będzie szukał schronienia w remizie w Brzezinach. Tam właśnie natknie się na jasnowłosą piękność, która oczaruje go nie tylko urodą, ale także swoją dobrocią i uczynnością.

Po jakimś czasie, Kajetan trafi na Jankę w sklepie Grzelaków. Na wieść o organizowanej w jej rodzinnej miejscowości zabawie ostatkowej, mężczyzna natychmiast ułoży plan działania. Przygotuje własne wypieki i wyruszy do Brzezin, licząc na to, że osłodzi dziewczynie wieczór i zyska jej przychylność.

Wybuch pożaru w 3393. odcinku i bohaterski ruch Kajetana

Zamiast spokojnej i romantycznej potańcówki w remizie, na miejscu dojdzie do dramatu. W Brzezinach nagle wybuchnie groźny pożar, który przerwiesz świętowanie i wywoła panikę wśród mieszkańców. Kajetan uzna, że to idealny moment, by pokazać swój heroizm. Bez wahania ruszy na pomoc i dołączy do akcji gaśniczej ramię w ramię z lokalnymi strażakami, chcąc za wszelką cenę zaimponować dziewczynie.

Janka jest młodszą siostrą Marleny, znanej widzom z historii z Mariuszem (Rafał Cieszyński), którego przed laty porzuciła tuż przed ślubem. Teraz jednak to właśnie Janka może namieszać w życiu Kajetana, który po nieudanych poszukiwaniach ojca znajdzie w Brzezinach zupełnie inny powód, by tam wracać.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Barwy szczęścia”?

Premierowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Odcinek 3393. zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

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