Barwy szczęścia, odcinek 3381: Romeo straci Ewę przez swoją zazdrość? Obecność Aleksa komplikuje wszystko

Joanna Dembek
2026-04-25 14:41

Relacja Ewy i Romeo, choć przypieczętowana zaręczynami, zostaje wystawiona na trudną próbę. W 3381. odcinku „Barw szczęścia” osiemnaste urodziny dziewczyny dla Romeo nie będą zbyt wesołym dniem. Powrót Aleksa do życia Ewy budzi w nim wielką zazdrość, której nie potrafi opanować. Czy dawne uczucie do syna Aldony zniszczy stabilny związek z Włochem? Ten epizod będzie miał swoją premierę już w piątek, 15 maja.

Dwóch młodych mężczyzn, Alex i Romeo, stoi po obu stronach udekorowanej choinki, obydwaj ubrani w swobodne stroje, patrzą na siebie. To scena z serialu Barwy szczęścia, zapowiadająca napięcia w relacji Ewy i Romea. Więcej informacji o serialu na stronie Super Seriale.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3381. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
