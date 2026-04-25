Barwy szczęścia, odcinek 3373: Bohaterski czyn Huberta zostaje doceniony. Teraz czeka go wyjątkowy wieczór

Joanna Dembek
2026-04-25 12:10

Już we wtorek 5 maja fani serialu będą świadkami ważnych wydarzeń z życia Huberta, który otrzyma zaproszenie na wyjątkowy występ od ojca wdzięcznej pacjentki. Daniel spróbuje naprawić relacje z synem, choć jego metody wychowawcze mogą budzić kontrowersje, a Ewa podejmie odważną decyzję o zaproszeniu Romeo na święta do swojego domu. Zapraszamy do śledzenia naszych streszczeń i oglądania serialu – to będzie odcinek pełen emocji!

Dwóch mężczyzn, jeden w czarnej kurtce, drugi w pomarańczowej kurtce ratownika medycznego, rozmawia ze sobą w szpitalnym korytarzu. Ten w pomarańczowej kurtce wykonuje gest ręką, jakby coś tłumaczył. Na drugim planie widać osobę w niebieskim stroju medycznym oraz dekoracje świąteczne.
W poprzednim odcinku (3372) Daniel wszedł do redakcji „Szoku”, co rozwścieczyło Modrzyckiego. Mariusz załamał się kosztami rekultywacji gruntów, a Agata zgubiła dokumentację fotograficzną szkód w domu. Janka w końcu zdobyła się na szczerość i przeprosiła Kasię za swoje wcześniejsze intrygi.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3373

Dominika ponownie powierza opiekę nad lokalem Renacie, aby umożliwić Matiemu spotkanie z Sonią. Chce, by chłopak mógł spokojnie porozmawiać z matką, mimo że jej relacje z partnerką biznesową są dalekie od ideału.

Daniel po flircie ze szpitalną rejestratorką spotyka się z synem i próbuje narzucić Emilowi własną wizję męskości, przekonując go, że powinien „stwardnieć”, ograniczyć relacje z rówieśnikami i nawet zerwać niektóre przyjaźnie, które uznaje za szkodliwe. Ta postawa zaostrza konflikt z Asią i Hubertem, zaniepokojonymi jego ingerencją w wychowanie chłopca, szczególnie że Daniel forsuje „męskie” wzorce, jak strzelectwo czy bycie twardym, aż zaczyna decydować, z kim Emil może się przyjaźnić.

Hubert otrzymuje zaproszenie na balet w ramach podziękowania od ojca pacjentki - młodej tancerki, której wcześniej uratował życie na ulicy.

Ewa decyduje się zaprosić Romeo do swojego domu, chcąc uchronić go przed koniecznością spędzania zbliżających się świąt w towarzystwie Aleksa. Chłopcy nie mają najlepszej relacji - Podczas nieobecności Aleksa (który był w Anglii), Romeo zamieszkał z Aldoną i Borysem i stał się bliski Ewie, co wywołuje u Aleksa silne poczucie żalu.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3373. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 5 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
