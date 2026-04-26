Barwy szczęścia, odcinek 3381: Fatalna pomyłka Grzelaków. Zdrowie pana Bogumiła zagrożone przez jeden błąd

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3381

Dla Aldony i Borysa sytuacja z panem Bogumiłem będzie bolesną lekcją pokory i dowodem na to, że praca grzyboznawcy wymaga absolutnej nieomylności. Czy Grzelakowie zdążą wyjaśnić pomyłkę i odzyskać spokój ducha? Zachęcamy do śledzenia losów bohaterów i sprawdzania naszych streszczeń, w których wyjaśnimy, jak ta stresująca sytuacja wpłynie na dalsze losy ich małżeństwa i sklepu.

Nowy biznes i nowe problemy

Problemy finansowe, z którymi borykali się Aldona i Borys, zmusiły ich do szukania nowych źródeł dochodu. Postawienie na grzyby wydawało się idealnym rozwiązaniem dla ich lokalnego sklepiku. Grzelakowa, chcąc prowadzić interes w pełni profesjonalnie, zaczęła ubiegać się o oficjalne uprawnienia grzyboznawcy. Wszystko po to, by klienci mieli pewność, że kupują produkty najwyższej jakości. Niestety, ambitne plany ratowania domowego budżetu zderzą się z trudną rzeczywistością.

Fatalna pomyłka Grzelaków

W odcinku 3381 sytuacja skomplikuje się, gdy Aldona i Borys odkryją, że w partii suszonych grzybów znalazły się lisówki. Choć nie są one grzybami o najsilniejszym działaniu, mogą wywołać u nieświadomego konsumenta bardzo bolesne i gwałtowne dolegliwości żołądkowe. Strach Grzelaków będzie tym większy, że towar trafił już do pana Bogumiła. Małżonkowie natychmiast uświadomią sobie, że ich stały klient może dotkliwie odchorować.

Aldona i Borys wpadają w panikę

Oprócz troski o zdrowie sąsiada, małżonkowie muszą zmierzyć się z widmem odpowiedzialności za wprowadzenie do obrotu wadliwego towaru. Taka wpadka może oznaczać nie tylko utratę dobrego imienia, na które pracowali latami, ale także poważne problemy z sanepidem i ryzyko wysokich kar finansowych. Rozpoczyna się nerwowa akcja ratunkowa, by ostrzec klienta i odebrać od niego pechową paczkę, zanim dojdzie do fatalnej w skutkach kolacji.

4

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3381. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)