Barwy szczęścia, odcinek 3380: Lucyna nastawi Agatę przeciwko Hubertowi. Nikt jeszcze nie wie, jaki ma w tym cel - ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3380 - czwartek, 14.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Dla Lucyny Zwierzchowskiej w 3380 odcinku "Barw szczęścia" będzie liczyło się tylko jedno, żeby skłócić rodzinę Pyrków i w konsekwencji doprowadzić do tego, że Hubert sprzeda za bezcen dom przy Zacisznej bezwzględnemu deweloperowi. Jeszcze nikt tego nie wie, ale Lucyna jest matką Macieja Wilka i specjalnie kupiła udziały Iwony (Izabela Zwierzyńska) w domu Pyrków, żeby zrealizować jego plan.

Perfidna intryga Wilka w serialu "Barwy szczęścia". Chce się pozbyć Agaty z domu Pyrków

Częścią intrygi Wilka jest pozbycie się Agaty i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) z rodzinnego domu, o którego Hubert tak walczy. To dlatego Wilk chce młodych przekupić ofertą zakupu nowego mieszkania na jego nowym osiedlu "Zielone Szczęście" po bardzo atrakcyjnej cenie.

Hubert w 3380 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Agatę, że daje się przekupić Wilkowi

Nie dość, że w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Huberta wkurzy to, że taktyka Wilka działa i kolejny właściciel z Zacisznej sprzedaje swój dom, by mogła tutaj powstać droga ekspresowo, to jeszcze odkryje, że ofertą dewelopera interesuje się także Agata. Od razu uzna, że siostra „wbija mu nóż w plecy”, że dała się przekupić Wilkowi, któremu zależy tylko na wykupieniu ich domu za bezcen. Dojdzie do gwałtownej awantury między Agatą i Hubertem, podczas której padną mocne słowa. Pyrka oskarży siostrę o oszustwo, zdradę i zarzuci jej, że zawiodła jego zaufanie.

Lucyna zmanipuluje Agatę i Huberta w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

Wtedy wkroczy Lucyna, która w 3380 odcinku "Barw szczęścia" posunie się do sprytnej manipulacji, żeby Pyrkowie myśleli, że stoi właśnie po ich stronie. Zacznie nastawiać Agatę i Ignacego przeciwko Hubertowi.

- Wy musicie myśleć o sobie, o swojej przyszłości. Chcecie być zakładnikami walki brata?

- Nie, ale po prostu chcemy być lojalni wobec rodziny... - zrozpaczona Agata zrozumie swój błąd.

- Wy musicie myśleć o sobie, tak jak powiedziałam. O sobie... I o tym, co dalej, o swojej przyszłości - stwierdzi Lucyna.

- To boli. Własny brat mówi, że ja go zdradziłam...

- Ojojoj...

- Powiedział tak tylko w emocjach. Spokojnie. Zaraz jak ochłonie, to na pewno pogadacie na spokojnie... - pocieszy ukochaną Ignacy.

Ale na tym nie koniec, bo w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna przekona Huberta, że doskonale go rozumie. Przy okazji przypomni Pyrce, że kiedy w grę wchodzą pieniądze więzi rodzinne schodzą na dalszy plan.

- Nie ma to jak zaufanie w rodzince! - rzuci gorzko Hubert.

- Przykro mi bardzo. Wiem, co czujesz...

- Po prostu nigdy bym nie pomyślał, że podzielą nas pieniądze...

- Taka ludzka natura. Kiedy przychodzi do pieniędzy, wtedy ludzie pokazują swoje prawdziwe oblicze.

- Ja myślałem, że znam Agatę. Dlatego tak mnie boli brak lojalności z jej strony. Zresztą nie tylko z jej... Jak tak dalej pójdzie, to Wilk wygra - stwierdzi Pyrka.

Wówczas Lucyna zacznie go namawiać, żeby rozważyli opcję sprzedaży domu Wilkowi, negocjowali z nim cenę, dopóki jest coś wart. Hubert nie będzie chciał o tym słyszeć.

