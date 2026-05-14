Barwy szczęścia, odcinek 3380: Lucyna nastawi Agatę przeciwko Hubertowi. Nikt jeszcze nie wie, jaki ma w tym cel - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-05-14 13:46

Perfidna zagrywka Lucyny (Grażyna Zielińska) w 3380 odcinku serialu "Barwy szczęścia". Kiedy Hubert (Marek Molak) oskarży Agatę (Natalia Zambrzycka), że wbija mu nóż w plecy, bo dogaduje się z Wilkiem (Adam Szczyszczaj) w sprawie kupna od niego mieszkania na nowym osiedlu, Zwierzchowska zacznie sprytnie Pyrkami manipulować. Dobierze argumenty tak, by oboje myśleli, że stoi właśnie po ich stronie. Na pierwszy ogień pójdzie Agata, którą w 3380 odcinku "Barw szczęścia" nastawi przeciwko Hubertowi. Ale na tym nie koniec. Nikt u Pyrków nie domyśli się, że Lucyna chce ich celowo skłócić, bo cały czas knuje z... Wilkiem. Poznaj szczegóły.

"Barwy szczęścia" odcinek 3380 - czwartek, 14.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Dla Lucyny Zwierzchowskiej w 3380 odcinku "Barw szczęścia" będzie liczyło się tylko jedno, żeby skłócić rodzinę Pyrków i w konsekwencji doprowadzić do tego, że Hubert sprzeda za bezcen dom przy Zacisznej bezwzględnemu deweloperowi. Jeszcze nikt tego nie wie, ale Lucyna jest matką Macieja Wilka i specjalnie kupiła udziały Iwony (Izabela Zwierzyńska) w domu Pyrków, żeby zrealizować jego plan.

Perfidna intryga Wilka w serialu "Barwy szczęścia". Chce się pozbyć Agaty z domu Pyrków

Częścią intrygi Wilka jest pozbycie się Agaty i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) z rodzinnego domu, o którego Hubert tak walczy. To dlatego Wilk chce młodych przekupić ofertą zakupu nowego mieszkania na jego nowym osiedlu "Zielone Szczęście" po bardzo atrakcyjnej cenie. 

Zobacz też: Barwy szczęścia, odcinek 3380: Awantura u Pyrków! Hubert oskarży Agatę o zdradę, a przebiegła Lucyna będzie patrzyła, jak rozpada się ich rodzina - WIDEO

Hubert w 3380 odcinku "Barw szczęścia" oskarży Agatę, że daje się przekupić Wilkowi

Nie dość, że w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Huberta wkurzy to, że taktyka Wilka działa i kolejny właściciel z Zacisznej sprzedaje swój dom, by mogła tutaj powstać droga ekspresowo, to jeszcze odkryje, że ofertą dewelopera interesuje się także Agata. Od razu uzna, że siostra „wbija mu nóż w plecy”, że dała się przekupić Wilkowi, któremu zależy tylko na wykupieniu ich domu za bezcen. Dojdzie do gwałtownej awantury między Agatą i Hubertem, podczas której padną mocne słowa. Pyrka oskarży siostrę o oszustwo, zdradę i zarzuci jej, że zawiodła jego zaufanie. 

Lucyna zmanipuluje Agatę i Huberta w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

Wtedy wkroczy Lucyna, która w 3380 odcinku "Barw szczęścia" posunie się do sprytnej manipulacji, żeby Pyrkowie myśleli, że stoi właśnie po ich stronie. Zacznie nastawiać Agatę i Ignacego przeciwko Hubertowi. 

- Wy musicie myśleć o sobie, o swojej przyszłości. Chcecie być zakładnikami walki brata?

- Nie, ale po prostu chcemy być lojalni wobec rodziny... - zrozpaczona Agata zrozumie swój błąd.

- Wy musicie myśleć o sobie, tak jak powiedziałam. O sobie... I o tym, co dalej, o swojej przyszłości - stwierdzi Lucyna.

- To boli. Własny brat mówi, że ja go zdradziłam...

- Ojojoj...

- Powiedział tak tylko w emocjach. Spokojnie. Zaraz jak ochłonie, to na pewno pogadacie na spokojnie... - pocieszy ukochaną Ignacy. 

Ale na tym nie koniec, bo w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna przekona Huberta, że doskonale go rozumie. Przy okazji przypomni Pyrce, że kiedy w grę wchodzą pieniądze więzi rodzinne schodzą na dalszy plan. 

- Nie ma to jak zaufanie w rodzince! - rzuci gorzko Hubert. 

- Przykro mi bardzo. Wiem, co czujesz...

- Po prostu nigdy bym nie pomyślał, że podzielą nas pieniądze...

- Taka ludzka natura. Kiedy przychodzi do pieniędzy, wtedy ludzie pokazują swoje prawdziwe oblicze.

- Ja myślałem, że znam Agatę. Dlatego tak mnie boli brak lojalności z jej strony. Zresztą nie tylko z jej... Jak tak dalej pójdzie, to Wilk wygra - stwierdzi Pyrka. 

Wówczas Lucyna zacznie go namawiać, żeby rozważyli opcję sprzedaży domu Wilkowi, negocjowali z nim cenę, dopóki jest coś wart. Hubert nie będzie chciał o tym słyszeć. 

Barwy szczęścia. Lucyna nastawi Agatę przeciwko Hubertowi. Ma w tym ukryty cel

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3389: Lucyna matką Wilka! Tak ukryje przed Pyrkami, że…
Barwy szczęścia. Awantura u Pyrków! Hubert oskarży Agatę o zdradę
Barwy szczęścia, odcinek 3380: Lucyna nastawi Agatę przeciwko Hubertowi. Nikt jeszcze nie wie, jaki ma w tym cel - ZWIASTUN
Galeria zdjęć 13