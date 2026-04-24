Barwy szczęścia, odcinek 3380: Cwana Lucyna zniszczy rodzinę Pyrków? Tak nastawi Huberta przeciwko Agacie - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-24 20:44

W 3380 odcinku "Barw szczęścia" Hubert (Marek Molak) odkryje, że kolejny mieszkaniec ulicy Zacisznej zdecydował się na sprzedaż swojego domu Wilkowi (Adam Szczyszczaj) i ostro się wścieknie. Tym bardziej, że taktyka Macieja popłaci i okaże się skuteczna. I to na tyle, że już nawet Agata (Natalia Zambrzycka) z Ignacym (Olaf Staszkiewicz) za namową Lucyny (Grażyna Zielińska) zaczną zastanawiać się nad zakupem od niego mieszkania w promocyjnej cenie, czym dodatkowo zirytują Pyrkę. Zwłaszcza, że w 3380 odcinku "Barw szczęścia" jej brat odbierze to jako cios plecy, który siostra zada mu rękami seniorki! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Marek Molak jako Hubert i Grażyna Zielińska jako Lucyna siedzą na kanapie w salonie, rozmawiając. Hubert, ubrany w pomarańczowy sweter, ma zmartwioną minę, a Lucyna, w bluzce w paski, patrzy na niego z uwagą.
"Barwy szczęścia" odcinek 3380 - czwartek, 14.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3380 odcinku "Barw szczęścia" Hubert z irytacją zacznie obserwować skuteczność taktyki Wilka, któremu uda się przekonać kolejnego mieszkańca ulicy Zacisznej do sprzedaży mu swojego domu, co tylko ułatwi mu wybudowanie nowej drogi. Tym bardziej, że po ostatnim skutecznym proteście nic na to nie będzie wskazywało, a wręcz przeciwnie. Jednak to myślenie okaże się błędne, bo Maciej zgodnie z zapowiedzią tak łatwo nie odpuści i już pozyska kolejnego chętnego!

I co ciekawe, nie tylko w osobie sąsiada Huberta, ale w 3380 odcinku "Barw szczęścia" także i jego siostry, która zacznie rozważać zakup mieszkania od dewelopera w promocyjnej cenie. Tym bardziej, że zarówno ją, jak i Ignacego, do tego pomysłu już zacznie namawiać i sama Lucyna, gdy zobaczy, że młodzi "dobrowolnie" nie chcą wynieść się z rodzinnego domu Pyrków, bo Agacie nic nie będzie odpowiadać. I stąd sama zacznie zachęcać ich do inwestycji Wilka, któremu jeszcze do niedawna była wroga! Jednak tylko do czasu, a może i na pokaz!

Hubert wścieknie się na Agatę przez Lucynę w 3380 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że to odkrycie w 3380 odcinku "Barw szczęścia" spotka się ze zdecydowaną frustracją Huberta, który odbierze ruch Agaty jako cios prosto w serce, bo własna siostra znów wystąpi przeciwko niemu. Oczywiście, Pyrka nie będzie świadomy, że ukochana Ignacego zaczęła rozważać ten pomysł pod wyłącznym i bardzo wyraźnym wpływem Lucyny, bo sama Zwierzchowska także się do tego nie przyzna, gdy Hubert w końcu dowie się o planach Agaty i to najpewniej właśnie od samej seniorki.

Jaki interes w 3380 odcinku "Barw szczęścia" będzie mieć w tym Lucyna? Czy będzie w zmowie z Wilkiem i specjalnie zacznie robić pod górkę Pyrkom, aby pozbyć się i ich domu? Czy dlatego zechce skłócić ze sobą Agatę i Huberta i do reszty rozbić ich rodzinę, która i tak nadszarpnie, gdy zacznie mieszać się w ich sprawy, przez co już wejdzie w konflikt z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz), gdy zacznie ściągać Daniela (Marcin Bikowski) do ich domu i stawać po stronie Emila (Artem Malaszczuk), który już nie raz nakrył ją na szperaniu w rzeczach matki i Pyrków?

Zwierzchowska zniszczy rodzinę Pyrków w 3380 odcinku "Barw szczęścia"?

I przede wszystkim czy w 3380 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna osiągnie swój cel? Czy Agata i Ignacy kupią mieszkanie od Wilka? Czy Hubert zainterweniuje w tej sprawie i powstrzyma siostrę? Czy między rodzeństwem dojdzie do kolejnego rozłamu, a Zwierzchowska będzie dalej mącić?

Czy w 3380 odcinku "Barw szczęścia" poprzestanie tylko na Agacie i Hubercie, czy może pójdzie jeszcze o krok dalej i skłóci Pyrkę i z żoną, z którą będzie mieć na pieńku? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

