Barwy szczęścia, odcinek 3378: Koniec Oliwki i Kępskiego! Tomasz osobiście wyzna, że nadal kocha Grażynę 

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-04-24 11:47

W 3378 odcinku „Barw szczęścia” relacja Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) i Tomasza Kępskiego (Jakub Sokołowski) znajdzie się w punkcie krytycznym. Para zacznie coraz wyraźniej oddalać się od siebie, aż w końcu mężczyzna nie wytrzyma napięcia i wprost przyzna, że Grażyna (Kinga Suchan) wciąż ma dla niego ogromne znaczenie. Dla Zbrowskiej będzie to cios, po którym nie będzie już odwrotu – zrozpaczona zacznie pakować swoje rzeczy.

Zrozpaczona Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) w białym, wełnianym płaszczu, patrzy z niedowierzaniem na Tomasza Kępskiego (Jakub Sokołowski), którego widzimy z tyłu. Scena z Barw szczęścia podkreśla emocjonalny moment rozstania.
"Barwy szczęścia" odcinek 3378 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Sytuacja między Oliwką a Kępskim od dłuższego czasu była napięta i pełna nieporozumień. Ich związek przechodził kolejne kryzysy, a różnice w podejściu do przyszłości tylko pogłębiały dystans. Oliwka jasno deklarowała, że nie jest gotowa na dziecko, podczas gdy Tomasz coraz mocniej naciskał na stabilizację i rodzinne plany, co wielokrotnie prowadziło do konfliktów.

Tomasz nigdy nie zapomniał o Grażynie

Jednocześnie w tle cały czas obecna była Grażyna, była partnerka Kępskiego i matka Wiktora (Grzegorz Kestranek). Choć ich związek zakończył się lata temu, Tomasz nigdy do końca nie odciął się emocjonalnie od przeszłości. Ostatnie wydarzenia, w tym relacja Grażyny z Patrykiem (Konrad Skolimowski), wyraźnie poruszyły Kępskiego i sprawiły, że zaczął na nowo analizować swoje uczucia. Z zazdrością obserwował ich bliskość. Nagle wyszło na jaw, że namiętność byłej ukochany z młodszym Jezierskim mocno mu przeszkadza.

Kępski wyzna Oliwce, że nadal zależy mu na Grażynie

W 3378 odcinku "Barw szczęścia" związek Kępskiego z Oliwką zawiśnie na włosku. Podczas szczerej rozmowy Tomasz przyzna Oliwce, że jego uczucia do Grażyny wciąż są żywe. To wyznanie całkowicie zmieni sytuację między nimi i sprawi, że Zbrowska nie będzie widziała już sensu dalszego trwania w związku.

Zrozpaczona kobieta zacznie pakować swoje rzeczy, co stanie się symbolicznym początkiem końca ich relacji. Wszystko wskazuje na to, że dawne uczucia Kępskiego i nierozwiązana przeszłość okażą się silniejsze niż jego obecny związek, a Oliwka nie będzie w stanie konkurować z emocjami, które od lat w nim tkwią. Odejdzie od mężczyzny i to prawdopodobnie koniec tej relacji. 

