Barwy szczęścia, odcinek 3380: Aleks przed powrotem do Londynu podzieli się z Aldoną poważną nowiną. To wiele zmieni 

"Barwy szczęścia" odcinek 3380 - czwartek, 14.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Pobyt Aleksa w kraju od początku nie będzie należał do spokojnych. Jego powrót na święta wywoła napięcie w domu Grzelaków, bo szybko stanie się jasne, że ponowne spotkanie z Romeem (Jacek Tyszkiewicz) nie przebiegnie bez konfliktów. Między chłopakami od dawna będzie iskrzyć, przede wszystkim przez Ewę (Gabriela Ziembicka), o którą wciąż obaj będą w pewnym sensie rywalizować.

Burzliwy pobyt Aleksa w Polsce

Aldona i Borys już wcześniej zaczną obawiać się, że wspólne święta nie przyniosą spokoju. Ich niepokój okaże się uzasadniony, bo napięcie między Aleksa i Romeem szybko da o sobie znać. Nawet próby pogodzenia ich przez Grzelaków, choćby podczas wspólnego ubierania choinki, nie przyniosą oczekiwanego efektu.

Sytuacja dodatkowo się pogorszy, gdy Aleks w pewnym momencie zniknie z domu, a później wróci wyraźnie pod wpływem alkoholu. Ten incydent pokaże, że chłopak nie radzi sobie z emocjami i wciąż przeżywa trudne rozstanie z Wendy. W domu Grzelaków zrobi się jeszcze bardziej nerwowo.

Tymczasem Romeo będzie coraz bardziej poważny w swoich planach wobec Ewy, co tylko zwiększy napięcie między nim a Aleksa. W tle pojawią się również rozmowy o przyszłości i odpowiedzialności, które dodatkowo podkreślą różnicę między chłopakami. Romeo oświadczy się ukochanej w Wigilię, tym razem prawdziwym pierścionkiem.

Wyznanie Aleksa przed powrotem do Londynu w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

W 3380 odcinku „Barw szczęścia” Aleks przed powrotem do Londynu zdecyduje się na ważną rozmowę z Aldoną. Poinformuje matkę, że przygotowuje wystawę swoich prac i zamierza zaprezentować na niej jej portrety. Ta wiadomość mocno ją poruszy i sprawi, że zacznie patrzeć na syna z dumą, ale i niepokojem o jego dalsze wybory. Czy kariera artysty to dobry plan na przyszłość?

Czy to wyznanie będzie początkiem nowego etapu w życiu Aleksa? I jak wpłynie na jego relacje z Romeem oraz Ewy? W 3380 odcinku „Barw szczęścia” emocji w domu Grzelaków zdecydowanie nie zabraknie.