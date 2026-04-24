Barwy szczęścia, odcinek 3380: Aleks przed powrotem do Londynu podzieli się z Aldoną poważną nowiną. To wiele zmieni 

Małgorzata Pala
2026-04-24 11:19

W 3380 odcinku „Barw szczęścia” Aleks (Hubert Wiatrowski) przed powrotem do Londynu zdecyduje się na ważne wyznanie wobec Aldony (Elżbieta Romanowska). Chłopak zdradzi matce coś, co wyraźnie ją poruszy i może zmienić ich relacje na dłużej. Choć początkowo wszystko będzie wyglądało jak zwykłe pożegnanie po świątecznym pobycie, szybko okaże się, że Aleks nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Koniecznie poznaj szczegóły!

Borys (Jakub Wieczorek) z brodą i w bordowej koszuli, Aleks (Hubert Wiatrowski) w okularach i czarnym płaszczu oraz Aldona (Elżbieta Romanowska) w zielonym kardiganie, uśmiechnięci, pozują na tle świątecznie udekorowanego pokoju.
"Barwy szczęścia" odcinek 3380 - czwartek, 14.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Pobyt Aleksa w kraju od początku nie będzie należał do spokojnych. Jego powrót na święta wywoła napięcie w domu Grzelaków, bo szybko stanie się jasne, że ponowne spotkanie z Romeem (Jacek Tyszkiewicz) nie przebiegnie bez konfliktów. Między chłopakami od dawna będzie iskrzyć, przede wszystkim przez Ewę (Gabriela Ziembicka), o którą wciąż obaj będą w pewnym sensie rywalizować.

Burzliwy pobyt Aleksa w Polsce

Aldona i Borys już wcześniej zaczną obawiać się, że wspólne święta nie przyniosą spokoju. Ich niepokój okaże się uzasadniony, bo napięcie między Aleksa i Romeem szybko da o sobie znać. Nawet próby pogodzenia ich przez Grzelaków, choćby podczas wspólnego ubierania choinki, nie przyniosą oczekiwanego efektu.

Sytuacja dodatkowo się pogorszy, gdy Aleks w pewnym momencie zniknie z domu, a później wróci wyraźnie pod wpływem alkoholu. Ten incydent pokaże, że chłopak nie radzi sobie z emocjami i wciąż przeżywa trudne rozstanie z Wendy. W domu Grzelaków zrobi się jeszcze bardziej nerwowo.

Tymczasem Romeo będzie coraz bardziej poważny w swoich planach wobec Ewy, co tylko zwiększy napięcie między nim a Aleksa. W tle pojawią się również rozmowy o przyszłości i odpowiedzialności, które dodatkowo podkreślą różnicę między chłopakami. Romeo oświadczy się ukochanej w Wigilię, tym razem prawdziwym pierścionkiem. 

Wyznanie Aleksa przed powrotem do Londynu w 3380 odcinku "Barw szczęścia"

W 3380 odcinku „Barw szczęścia” Aleks przed powrotem do Londynu zdecyduje się na ważną rozmowę z Aldoną. Poinformuje matkę, że przygotowuje wystawę swoich prac i zamierza zaprezentować na niej jej portrety. Ta wiadomość mocno ją poruszy i sprawi, że zacznie patrzeć na syna z dumą, ale i niepokojem o jego dalsze wybory. Czy kariera artysty to dobry plan na przyszłość?

Czy to wyznanie będzie początkiem nowego etapu w życiu Aleksa? I jak wpłynie na jego relacje z Romeem oraz Ewy? W 3380 odcinku „Barw szczęścia” emocji w domu Grzelaków zdecydowanie nie zabraknie.

