Barwy szczęścia, odcinek 3377: Renata umrze?! Marcin znajdzie nieprzytomną ukochaną - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3377 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Od dłuższego czasu Renata zmaga się z problemem, który coraz bardziej wymyka się spod kontroli. Kobieta tłumaczyła się bólem i sięgała po kolejne dawki leków, stopniowo uzależniając się od opioidów. Z czasem zaczęła zaniedbywać nie tylko swoje zdrowie, ale też pracę i obowiązki związane z "Feel-Good", co nie umknęło uwadze Dominiki (Karolina Chapko).

Kodur znajdzie nieprzytomną Renatę na podłodze w 3377 odcinku "Barw szczęścia"!

Do zdarzenia dojdzie nagle, a widok leżącej bez ruchu Renaty wstrząśnie Kodurem. Mężczyzna od razu ruszy jej na pomoc, próbując ocenić sytuację i przywrócić z nią kontakt. Szybko stanie się jasne, że doszło do poważnego kryzysu zdrowotnego, który nie wziął się znikąd. Mężczyzna zareaguje na tyle szybko, by przewieźć ukochaną do szpitala, gdzie specjaliści udzielą jej potrzebnej pomocy.

Renata umrze w "Barwach szczęścia"?

Chociaż Renata nie umrze w 3377 odcinku "Barw szczęścia", sytuacja będzie niezwykle poważna. Dramatyczne wydarzenia będą miały dalsze konsekwencje. Jak się okaże, Renata trafi do szpitala, a po odzyskaniu przytomności jej stan fizyczny ulegnie poprawie, jednak problemy natury psychicznej wciąż będą bardzo poważne. Marcin, świadomy skali zagrożenia, podejmie zdecydowane kroki, by ją uratować. W kolejnych wydarzeniach policjant zdecyduje się na radykalne rozwiązanie i wręcz przymusi ukochaną do pozostania w ośrodku leczenia uzależnień. Choć Renata nie będzie chciała się na to zgodzić, Kodur nie ustąpi, uznając, że to jedyna szansa, by nie doszło do kolejnej tragedii. Czy dramatyczne odkrycie z 3377 odcinka "Barw szczęścia" okaże się dla Renaty momentem przełomowym? A może jej walka z uzależnieniem dopiero się zaczyna? To jeszcze nie koniec tego wątku.