Barwy szczęścia, odcinek 3362: Karolina ściągnie Reginę do hotelu. Wykorzysta byłą kochankę Justina przeciwko niemu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3362 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Powrót Reginy do życia Justina w 3362 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie przypadkowy! Na wieść o tym, że pianista, który miał wystąpić w hotelu na evencie z pokazem sukni ślubnej dla jednego z inwestorów zachoruje i wtedy Karolina Różańska ściągnie z Bydgoszczy uzdolnioną pianistkę Reginę. Była kochanka Justina zgodzi się wystąpić z małym koncertem w hotelu Bruna, ale pod warunkiem, że on się o tym nie dowie. Niespodziewanie Skotnicki zjawi się na miejscu.

Tak zareaguje Justin na widok Reginy w 3362 odcinku "Barw szczęścia"

Na widok dawnej miłości Justin w 3362 odcinku "Barw szczęścia" stanie jak wryty! Pierwsze od ponad roku spotkanie Reginy i Justina będzie pełne skrajnych emocji. W końcu to kobieta, która złamała mu serce, porzuciła go podczas romantycznego wyjazdu na Sycylię i wróciła do swojego męża Franka (Mateusz Banasiuk). Tuż przed rozpoczęciem koncertu Karolina wypatrzy w lobby Justina i pełnym irytacji głosem zapyta, co on tu robi!

- Co ona tu robi? - Justin wskaże na siedzącą przy fortepianie byłą ukochaną.

- To jest nasz event, nikt cię tu nie zapraszał - Karolina potraktuje Justina jak zwykłego intruza.

Przekręt Karoliny w hotelu Bruna w 3362 odcinku "Barw szczęścia". Regina ma odwrócić uwagę Justina!

Narzeczona Bruna w 3362 odcinku "Barw szczęścia" urządzi event z pokazem sukni ślubnej nie tylko, by hotel odniósł kolejny sukces, ale także po to, żeby ona i Stański zrobili kolejny przekręt i zachowali część zysków z tej imprezy dla siebie! A Justin może w każdej chwili ich zdemaskować. Wiedząc, że Skotnicki patrzy im na ręce, Karolina wpadnie na sprytny pomysł, by odwrócić jego uwagę główną atrakcją wieczoru, czyli koncertem Reginy! Kolejny raz przebiegła Karolina przechytrzy Justina!

Niespodziewanie spotkanie z Reginą w 3362 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla Justina jak grom z jasnego nieba. Dawne uczucia odżyją w jednej chwili, jak tylko była kochanka się z nim przywita, poda mu rękę i otwarcie przyzna, że miała nadzieję, że go tu nie będzie.

Justin zapyta Karolinę co knuje z Reginą w 3362 odcinku "Barw szczęścia"!

A kiedy pianistka zacznie grać, Justin wprost zapyta Karolinę, co knuje tym razem. Nie uwierzy bowiem w taki przypadek.

- To żadna tajemnica. Nasz pianista zachorował, więc musiałam zadzwonić po Reginę - wykręci się Karolina.

- Akurat po nią?

- A znasz innych pianistów na pstryknięcie? To był oczywisty wybór -doda Różańska.Po koncercie Justin w 3362 odcinku "Barw szczęścia" poczeka na Reginę przy recepcji. Będzie chciał wiedzieć, czy wszystko u niej dobrze, czy układa jej się z mężem. - Tak. Domyślam się, że mój widok... No, wyszło niezręcznie, ale miało cię tu nie być - stwierdzi Regina, a Justin przyciągnie ją do siebie i przytuli.

Na byłych kochanków będzie się czaiła Karolina, uważnie ich obserwując, by w odpowiednim momencie wykorzystać to, co się wydarzy przeciwko Justinowi.

Barwy szczęścia. Regina zostawi Justina dla Franka. Taki będzie ich koniec