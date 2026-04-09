Barwy szczęścia, odcinek 3369: Lucyna zniszczy Święta Pyrków. Zaprosi Daniela na Wigilię!

"Barwy szczęścia" odcinek 3369 - środa, 29.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Sytuacja w domu Pyrków w okresie świątecznym wymknie się spod kontroli. Zniszczone dokumenty Asi staną się początkiem poważnego konfliktu z Emilem, który zacznie reagować coraz bardziej emocjonalnie. Odkrycie teczki wśród rzeczy Lucyny tylko podsyci napięcie, ale seniorka zamiast uspokoić sytuację, podejmie decyzję, która wszystko skomplikuje jeszcze bardziej.

Lucyna zaprosi Daniela na Wigilię w 3369 odcinku "Barw szczęścia"

Zaproszenie Daniela na Wigilię wywoła prawdziwą burzę. Dla Asi będzie to trudne do zaakceptowania, zwłaszcza że jej były partner od dłuższego czasu coraz mocniej ingeruje w życie rodziny. Jego obecność nie tylko budzi jej sprzeciw, ale też wzmacnia wpływ na Emila, który zacznie coraz bardziej idealizować ojca.

To nie będzie przypadek, Daniel już wcześniej zaczął podejmować działania, które wzbudzały niepokój Asi i Huberta (Marek Molak). Jego powrót do życia syna, podejrzane zachowania i próby zbliżenia się do chłopaka sprawią, że Pyrkowie zaczną tracić grunt pod nogami. W efekcie Emil coraz mocniej zdystansuje się od matki i zacznie widzieć w ojcu kogoś wyjątkowego.

Asia nie wybaczy Lucynie?

Sytuację dodatkowo zaogni fakt, że chłopak po kolejnym wywiadzie online zacznie traktować Daniela jak bohatera. W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" napięcie wcale nie opadnie. W 3370 odcinku Lucyna spróbuje naprawić sytuację i przeprosi Asię za zaproszenie Daniela na Wigilię, jednak będzie już za późno, by całkowicie załagodzić konflikt. Dojdzie do kolejnej kłótni z Emilem, gdy kobieta zabroni mu kupować ojcu broń na święta. To tylko potwierdzi, że obecność Daniela w życiu Pyrków będzie źródłem coraz poważniejszych problemów.