Barwy szczęścia, odcinek 3360: Artykuł Weroniki wywołuje ostry konflikt z Kornelem, a Modrzycki musi stanąć w obronie ukochanej

Ostatni odcinek "Barw szczęścia" dostarczył nam prawdziwego rollercoastera emocji, a wątki wielu bohaterów nabrały zaskakującego tempa. Karolina, planując wyjazd i przekręty w Las Vegas, zagrała nieczysto wobec Kajtka, dając mu awans tylko po to, by jego rękami pozbyć się części personelu. Na szczęście Justin ostrzegł go przed manipulacją szefowej. W tym samym czasie Małgorzata zaproponowała Rawiczowej obiecującą współpracę, a w życiu prywatnym Dżo ponownie spotkała Tolka, który poprawił jej nastrój. Z kolei Zwoleńska obiecała teściowej, że nie zabierze jej kontaktu z Leą, podczas gdy sąsiedzkie spotkanie na brydżu u Wandy uświetnił Marczak, który tym razem przyszedł z żoną. Po tylu wydarzeniach jedno jest pewne – kolejne decyzje bohaterów z pewnością mocno namieszają w ich życiu.

"Barwy szczęścia" odc. 3360 - streszczenie

Publikacja artykułu Weroniki na temat plagi uzależnień od opioidów w renomowanym czasopiśmie staje się przyczyną poważnej kłótni w redakcji "Szoku". Dochodzi do ostrej wymiany zdań z Kornelem, a sytuacja staje się na tyle napięta, że w obronie ukochanej musi interweniować Modrzycki. Tymczasem Błażej decyduje się na piękny gest i sprzedaje obraz autorstwa Leny, aby zebrane środki przekazać fundacji wspierającej osoby uzależnione. Równolegle Marcin, starając się zmotywować Darka do wznowienia treningów, wpada na pomysł stworzenia specjalnego stypendium dla młodych sportowców, które nosiłoby imię Karola. W tle tych wydarzeń Jaworski usilnie próbuje przekonać Janickiego do pozostania na stanowisku zarządcy wspólnoty, podczas gdy Rawiczowa i Małgorzata, z pomocą Tolka, intensywnie działają w sprawie sprzedaży nieruchomości Natalii i Cezarego.

"Barwy szczęścia" odc. 3360 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada wiele emocji i zwrotów akcji, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Dla wszystkich zainteresowanych mamy już oficjalne informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek 3360 "Barw szczęścia" zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, niezmiennie przyciągając przed ekrany rzesze fanów. Produkcja TVP2 z wielką empatią śledzi losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, których codzienne perypetie, miłosne uniesienia i życiowe dramaty są bliskie każdemu z nas. To opowieść o przyjaźni, rodzinnych więzach i poszukiwaniu szczęścia, która wzrusza i bawi od 2007 roku. Za sukcesem serialu stoi plejada znakomitych aktorów, którzy wcielają się w kultowe już postacie. W serialu występują m.in.: