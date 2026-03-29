Barwy szczęścia, odcinek 3356: Ostatnia prośba Cezarego! Po tym zgodzi się sprzedać dom i podzielić majątek - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3356 - piątek, 10.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3356 odcinku "Barw szczęścia" Cezary ogromnie się ucieszy na widok Natalii w pokoju widzeń. Ale jego radość wcale nie potrwa długo, gdy żona otwarcie mu przyzna, że przyszła do niego wyłącznie z uwagi na prośbę jego matki, a nie dlatego, że jak podaje swiatseriali.interia.pl sama chciała się z nim spotkać.

- Miło, że wpadłaś... Dziękuję, że chciałaś się ze mną zobaczyć - powita ją Cezary.

- Nie chciałam. Jestem tu wyłącznie na prośbę twojej mamy - zapowie mu Natalia, czym skutecznie zdejmie uśmiech z jego twarzy.

W tym momencie w 3356 odcinku "Barw szczęścia" Rawicz po raz kolejny zacznie tłumaczyć się przed żoną w sprawie swojego zlecenia zabójstwa na Andrzeju (Leon Charewicz). Jednak dalej będzie widział to zupełnie inaczej niż Zwoleńska.

- Chciałem pomścić moją matkę. Nie miałem innego wyjścia - wyzna jej mąż.

- Miałeś. Mogłeś odpuścić... A zresztą... Wiele byłam w stanie ci wybaczyć. Nawet to, że mnie oszukałeś. Może nawet, że chciałeś zrobić coś tak strasznego. Ale nigdy ci nie wybaczę, że zawiodłeś i porzuciłeś Leę - wyrzuci mu żona.

Natalia omówi z Cezarym warunki rozwodu w 3356 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej chwili w 3356 odcinku "Barw szczęścia" Cezary się wścieknie. Tym bardziej, że w jego ocenie to, co zrobił nie będzie miało nic wspólnego z córką Natalii. Ale Zwoleńska i w tej kwestii będzie innego zdania.

- Ty i ona to jedno, ale ten człowiek... On skrzywdził moją rodzinę - przypomni jej Rawicz.

- My też byłyśmy twoją rodziną. Lea cię uważała za swojego ojca. Zniszczyłeś jej cały świat i na wiele lat pozbawiłeś ją poczucia bezpieczeństwa. Bo zaślepiła cię żądza zemsty - uzna Zwoleńska.

Wówczas w 3356 odcinku "Barw szczęścia" Natalia szybko zmieni temat, gdyż zda sobie sprawę, że w tym już i tak do niczego nie dojdą. Zwłaszcza, że i tak nie zmieni swojego zdania co do rozwodu, a korzystając z okazji postanowi omówić z mężem jego warunki.

- Chcę omówić kwestię sprzedaży domu i podziału majątku - rzuci nagle Natalia.

O to Rawicz poprosi żonę w 3356 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w tym temacie w 3356 odcinku "Barw szczęścia" Rawicz da jej wolną rękę. Jednak poprosi ją przy tym o jedno, co w tej sytuacji jeszcze będzie się dla niego liczyć.

- Na wszystko się zgadzam. Mam tylko jedną prośbę... Powiedz mojej mamie, żeby się nie martwiła. Poradzę sobie tutaj, nie załamię się i nic sobie nie zrobię - poprosi Cezary.

Chwilę później w 3356 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska już wróci do domu, gdzie będzie czekała na nią zniecierpliwiona Józefina (Elżbieta Jarosik). Oczywiście, Rawiczowa od razu wypyta synową o spotkanie z synem, ale Natalia nie będzie mieć dla niej dobrych wieści co do swojej relacji z jej synem. Ale mimo wszystko nie zostawi jej na lodzie.

- Ja już nie wiem, kim on jest. Miałam nadzieję, że przyzna się do błędu, że przeprosi. To nie jest już mój Cezary... On wciąż uważa, że robił to, co musiał. I nie żałuje - wyzna jej Natalia.

- Sama chciałam to zrobić... Wierzyłam, że ta zemsta mnie uleczy z rozpaczy. Zrozumiałam jednak, że nie tędy droga - przypomni jej teściowa.

- Ale on tego nie zrozumiał - powie stanowczo Zwoleńska, po czym doda, iż bez sprzeciwu Cezarego podjęła o decyzję o sprzedaży domu - Wszystko tu mi się kojarzy z nim. Nie chcę tu dłużej mieszkać. Za połowę pieniędzy, która należy do niego, będziesz mogła kupić sobie mieszkanie... Jemu w więzieniu pieniądze się nie przydadzą...

